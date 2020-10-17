У Німеччині заявили, що будівництво "Північного потоку-2" буде завершено
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" добудують попри позицію США. Однак точної дати він не назвав.
За словами Мааса, у Європі визначають відповідну енергетичну політику та енергопостачання. Про це глава МЗС Німеччини розповів в інтерв'ю RND.
Зверніть увагу Будівництво "Північного потоку-2" ще можна заблокувати, – МЗС Польщі
Він зазначив, що США у понад 2 рази збільшили імпорт нафти з РФ і наразі є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Відповідний факт у Європі не критикують, додав глава МЗС Німеччини.
США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо,
– сказав Маас.
Що варто знати про будівництво "Північного потоку-2"?
У 2015 році Росія розпочала будівництво газопроводу через Балтійське море в обхід України. Станом на 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на понад 90%.
Через санкції США Росія не може добудувати відповідний газопровід. У випадку завершення будівництва Україна може втратити мільярдні прибутки, а Європа – потрапити у ще більшу залежність від російських енергоносіїв.
Після отруєння російського опозиціонера Навального декілька країн заговорили про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".