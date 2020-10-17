Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" добудують попри позицію США. Однак точної дати він не назвав.

За словами Мааса, у Європі визначають відповідну енергетичну політику та енергопостачання. Про це глава МЗС Німеччини розповів в інтерв'ю RND.

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Він зазначив, що США у понад 2 рази збільшили імпорт нафти з РФ і наразі є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Відповідний факт у Європі не критикують, додав глава МЗС Німеччини.

США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо,

– сказав Маас.