У німецькому місті Ліппштадт злодій намагався викрасти робота-газонокосарку. У цей час пристрій відправив повідомлення своєму власнику з проханням допомогти.

Власник робота-газонокосарки здивувався, отримавши повідомлення про те, що його пристрій перекинувся. Про це інформує німецька поліція, пише AP News.

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Чоловік вийшов на ґанок, аби перевірити, чи все гаразд. Там він помітив злодія, який намагався сховатися разом з роботом під пахвою.

Спійманий на гарячому зловмисник втік, а робота кинув. Поліцейські злодія не знайшли. Однак попросили свідків події, які володіють якоюсь інформацією, контактувати з ними.

Чи постраждав робот під час інциденту, не повідомляють. Невдала спроба крадіжки сталася в німецькому місті Ліппштадт

Зверніть увагу! Сучасні роботи-газонокосарки працюють дуже тихо, знають, куди їхати, тому можна не боятися, що їх затягне в кут. Крім того, вони можуть працювати у будь-яку погоду, а власник може контролювати їх через додаток.