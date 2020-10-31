У Німеччині злодій хотів викрасти робота-газонокосарку: як пристрій запобіг цьому
У німецькому місті Ліппштадт злодій намагався викрасти робота-газонокосарку. У цей час пристрій відправив повідомлення своєму власнику з проханням допомогти.
Власник робота-газонокосарки здивувався, отримавши повідомлення про те, що його пристрій перекинувся. Про це інформує німецька поліція, пише AP News.
Читайте також У Великій Британії кішка крала речі у сусідів протягом року: фото
Чоловік вийшов на ґанок, аби перевірити, чи все гаразд. Там він помітив злодія, який намагався сховатися разом з роботом під пахвою.
Спійманий на гарячому зловмисник втік, а робота кинув. Поліцейські злодія не знайшли. Однак попросили свідків події, які володіють якоюсь інформацією, контактувати з ними.
Чи постраждав робот під час інциденту, не повідомляють. Невдала спроба крадіжки сталася в німецькому місті Ліппштадт
Поділитися новиною