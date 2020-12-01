У Німеччині знайшли спосіб обійти санкції США проти "Північного потоку-2", – ЗМІ
Прем'єрка землі Мекленбург планує створити спеціальний фонд, який допоможе обійти санкції США проти "Північного потоку-2". Це дасть можливість німецьким компаніях прямо не взаємодіяти з російською стороною.
Про те, що у Німеччині знайшли спосіб, як обійти санкції Сполучених Штатів проти газопроводу, повідомляє Bild.
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Прем'єрка землі Мекленбург Мануела Швезіг планує створити спеціальний фонд щодо захисту клімату. Цей фонд визначить "Північний потік-2" одним із найважливіших елементів захисту навколишнього середовища в регіоні.
А це дозволить успішно завершити проєкт. Фонд створить підприємство, продукти і послуги якого допоможуть закінчити будівництва газопроводу.
Завдяки цьому фонду компанії не будуть прямо взаємодіяти з російською стороною. А це дозволить уникнути санкцій, накладених США.
Що відомо про "Північний потік-2"?Це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Якщо його таки вдасться завершити, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів.
Робота над газопроводом зупинили в грудні 2019 року після введення санкцій США. ЗМІ пишуть, що Джо Байден може назавжди зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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