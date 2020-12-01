Прем'єрка землі Мекленбург планує створити спеціальний фонд, який допоможе обійти санкції США проти "Північного потоку-2". Це дасть можливість німецьким компаніях прямо не взаємодіяти з російською стороною.

Про те, що у Німеччині знайшли спосіб, як обійти санкції Сполучених Штатів проти газопроводу, повідомляє Bild.

Читайте також Для укладання труб "Північного потоку-2" можуть використати російське судно

Прем'єрка землі Мекленбург Мануела Швезіг планує створити спеціальний фонд щодо захисту клімату. Цей фонд визначить "Північний потік-2" одним із найважливіших елементів захисту навколишнього середовища в регіоні.

А це дозволить успішно завершити проєкт. Фонд створить підприємство, продукти і послуги якого допоможуть закінчити будівництва газопроводу.

Завдяки цьому фонду компанії не будуть прямо взаємодіяти з російською стороною. А це дозволить уникнути санкцій, накладених США.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти. Також стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться в грудні.