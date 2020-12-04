Мешканці громади в центральній Німеччині несподівано успадкували майно та пакет акцій на суму 6,2 мільйонів євро після смерті сусідки.

Рената Ведель разом зі своїм чоловіком Альфредом переїхала до округу Вальдсолмс у німецькому місті Гессені у 1975 році, повідомляє CNN.

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Що відомо про сім'ю Веделів

Альфред, який був "успішним та активним" на фондовій біржі, помер у 2014 році. Рената з 2016 року перебувала у будинку для літніх людей у Франкфурті. Вона померла у грудні 2019 року у віці 81 років.

У квітні 2020 року мешканцям округу повідомили, що Рената заповіла їм всі банківські рахунки, акції та коштовності. Сестра Ренате, яка була її кровним спадкоємцем, на той момент також вже померла.



Рената Ведель з чоловіком Альфредом / Фото округу Вальдсолмс

Ця новина шокувала місцеву владу. "Спочатку я думав, що це просто неможливо. Думав, можливо, кому десь пропустили. Можливо, щось не так", – зазначив міський голова Гессена.

Зауважимо, що муніципалітет також успадкував будинок жінки у Вайперфельдені, від якого інші спадкоємці відмовилися через завеликі витрати на його утримання.

Як відреагували спадкоємці

Громада зобов'язана використовувати спадщину "для об'єктів та інфраструктури громади". Місцеві жителі пропонують потратити гроші, зокрема, на велосипедні доріжки, будівлі та дитячий садок, а також на відкритий басейн і громадський транспорт.

"Ми будемо з цим поводитися дуже відповідально, розвиватимемо нашу спільноту на благо всіх і збережемо почесну пам'ять про Веделів", – запевнили жителі округу Вальдсолмс.