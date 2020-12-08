В одній з офісних будівель німецького Бундестагу невідомі видряпали заборонену в країні свастику. Наразі цинічних хуліганів розшукує німецька поліція.

Помітив заборонену символіку член "Партії зелених" Александр Кьоніг, який і викликав правоохоронців. Про це пише видання Die Welt.

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Сьогодні я їздив в офіс, у Бундестаг, щоб зробити кілька речей, а тут хтось надряпав ось це на двері ліфта,

– написав депутат у своєму твіттері.

За справу взялася поліція, яка й розслідує появу забороненої символіки. Усе через те, що вона пов'язана з забороненою в Німеччині ідеологією нацизму, прихильники якої втягнули Німеччину й увесь світ у страшну війну в 1939 році.

Інцидент стався в Якоб-Кайзер-Хаусі, а не в будівлі Бундестагу. Це офісна будівля, де ведуть позасесійну роботу німецькі депутати. "Місце в ліфті тимчасово обклеєно", – повідомили в Бундестазі.



У німецькому Бундестазі видряпали свастику / Фото Александр Кьоніг