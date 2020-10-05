З квітня по жовтень 2020 року мешканці Німеччини сплатили 3 мільйони євро "карантинних" штрафів. За порушенння протиепідемічних заходів було відкрито понад 35 тисяч проваджень.

Газета Welt am Sonntag відстежувала ситуацію в 7 найбільш населених німецьких містах. Найбільше штрафів правоохоронці стягували за порушення маскового режиму під час поїздки в громадському транспорті, у закритих приміщеннях та за недотримання соціальної дистанції.

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Найбільше "відзначився" Мюнхен. Там поліцейські склали 9 тисяч протоколів і стягнули понад мільйон євро штрафів.

Не менше порушували протиепідемічні заходи в Гамбурзі – у місті складено майже 11 тисяч проваджень і 998 тисяч євро штрафів.

Мешканці Франкфурта на Майні заплатили 275 тисяч євро, дюссельдорфці – 112 тисяч. У Берліні порушники заплатили загалом 120 тисяч євро. Втім в газеті додали, що в деяких регіонах дані є недоступними.

COVID-19 в Німеччині: що відомо

Німеччина фіксує поступове зростання нових випадків COVID-19. Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян не розслаблятися та готуватися до другої хвилі захворювань.

На її думку, втративши пильність Німеччина ризикує згубити всі досягнення минулих карантинних заходів та завдати нового удару по економіці країни.

Загалом з початку пандемії у Німеччині підтверджено майже 300 тисяч випадків COVID-19. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли понад 9 тисяч інфікованих.