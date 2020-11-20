Це нісенітниця, – Алексієвич про створення нової Координаційної ради у Білорусі
На тлі чуток про створення нової Координаційної ради у Білорусі Алексієвич спростувала інформацію. Хоча нові люди до ради таки приєднаються.
Інформація про створення нової ради – неправдива. Про це заявила член президії Координаційної ради Світлана Алексієвич, повідомляє "Радіо Свобода".
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Це нісенітниця, це зовсім неправда...Весь наш рух продовжує працювати,
– наголосила Алексієвич.
За словами жінки, багато до Координаційної ради зарахували багато нових людей, однак їх імена поки не розголошують. До того ж є керівний орган ради.
Чутки про створення нової Координаційної ради
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про нібито створення нової Координаційної ради у Білорусі.
Німецька газета Spiegel, посилаючись на Алексієвич, стверджувала, що, мовляв, Координаційної ради вже немає. Начебто через те, що членів попереднього складу організації заарештували або змусили покинути Білорусь, створили нову.
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