Страшний землетрус струсонув турецьку провінцію Ізмір 30 жовтня. Крім того, підземні поштовхи спровокували цунамі та воно також накрило цей регіон. Місцеві жителі, зі свого боку, розповідають про значні руйнування. Тому багатьом людям доведеться ніч провести надворі.

Страшні руйнування та люди на вулиці

Озан Ділавер у коментарі 24 каналу розповів, що в ізмірському районі Борнова стихія зруйнувала все – щонайменше 17 будівель. Наразі триває рятувальна операція.

До теми Потужний землетрус сколихнув Туреччину та Грецію: є жертви та поранені – моторошні відео, фото

Це було якесь божевілля. Землетрус тривав лише 15 секунд. В Ізмірі постраждало багато будинків, але здебільшого це були не такі нищівні пошкодження,

– зазначив Озан.

Чоловік додав, що внаслідок стихії більшість людей опинилися фактично на вулиці – майже всі перебувають у місцевих парках. Дехто повертається додому, але лише, щоб взяти ковдру, і після цього повертаються надвір. Цілком імовірно, що більшість місцевих жителів ночуватимуть просто неба.

Закрите місто, багато жертв і ризик ще одного цунамі

За словами Илгим Четін, зараз Ізмір закрито на в’їзд і на виїзд. Тим часом, місцева влада зробила проїзд безкоштовним і відкрили міські зелені зони (парки, сади тощо) задля того, аби там змогли переночувати люди. Також жителі міста збираються проводити ніч у машинах і наметах.

Дівчина каже, що за останніми даними відомо про щонайменше 19 жертв і понад 400 потерпілих. Зруйновано приблизно 100 будівель (імовірно, мовиться про весь Ізмір – 24 канал).

Все ще тривають афершоки (поштовхи після основного землетрусу). Також існує ризик ще одного цунамі. В місті – паніка та страх. Ми ніколи раніше такого не переживали,

– зауважила Илгим.

Зверніть увагу Слідом за землетрусом Туреччину накрило цунамі: фото, відео

Головне про землетрус у Туреччині та Греції