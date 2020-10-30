У російському Волгограді лікарі вивезли на вулицю помирати 87-річного ветерана Другої світової війни Володимира Молчанова. Чоловіка, попри важкий стан, відмовилися відправляти до реанімації, а лікарі скаржилися на нього. Відтак, донька ветерана Галина Курапова вирішила забрати його додому. Коли ж вона прибула до медзакладу, то була шокована ставленням лікарів.

Ті просто викотили інвалідний візок зі старим чоловіком, який при цьому був без свідомості. Донька, яка викликала платну "швидку", аби забрати тата, почала голосити та благати лікарів надати йому допомогу. Відео з-під лікарні оприлюднили на ютюб-каналі "Висота 102".

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Курапова не уявляла, що батька у непритомному стані, з посинілими руками вивезуть на вулицю помирати. Після того, як вона із криками та плачем кинулась до медпрацівників, ветерана на візку знову завезли до лікарні. Через деякий час жінці повідомили, що її тато помер.

До цього, не на камеру, за словами Курапової, лікарі їй казали:

Ваш дідусь міцний, ніяк не здохне.

Також вони казали їй, що він "шумів і заважав сусідам по палаті, лежав як собака, на підлозі".

Наразі прокуратура Волгоградської області почала перевірку того, що сталося.

У Росії лікарі покинули ветерана війни помирати на вулиці: відео 18+