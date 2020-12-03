Група компаній Stolitsa Group купує ринок "Столичний" з єдиною метою: розвивати його саме як ринок. Група має для цього необхідну профільну експертизу, ресурси та досвід участі в подібного роду проєктах.

Це випливає з інтерв'ю керівника групи компаній Stolitsa Group Едуарда Соколовського.

"Виходячи з раніше затвердженою стратегією розвитку групи компаній SG, одним з найважливіших напрямків є участь в нових інвестиційних проєктах. В рамках реалізації зазначеної стратегії з'явився такий успішний проєкт як ТРЦ "Retroville" та інтерес у придбанні оптового ринку "Столичний", для отримання синергії з не менш успішним проєктом рітейлу під брендом Novus. Група має необхідну профільну експертизу, знає, як розвинути такі проєкти та зробити їх набагато вигідніше", – зазначив керівник Stolitsa Group.

Він додав, що Група має намір вкласти в "Столичний" значні кошти, щоб у результаті перетворити його на кращий торговий простір для українських виробників та один з кращих ринків у світі.

Провівши аудит на ринку "Столичному" із залученням провідної світової аудиторської компанії з ТОП-4, Stolitsa Group і вирішила купити цей об'єкт. У планах Групи було його розвивати, вклавши інвестиції понад 1 млрд грн. Щоб у результаті перетворити "Столичний" в один з кращих у світі ринків, на якому український виробник матиме можливість без посередника продавати свою продукцію кінцевому споживачеві,

– сказав Едуард Соколовський.

Він також категорично спростував інформацію, поширювану нинішнім менеджментом ринку, про, нібито, плани будівництва на місці ринку житлових будинків.

"Це не відповідає дійсності. На виділеній під "Столичний" земельній ділянці, як за цільовим призначенням ділянки, так і по містобудівної документації, зокрема, детального плану території, просто не можна будувати нічого іншого, крім ринку. При цьому ні сам ринок, ні його власники не є суб'єктами, які мають право ініціювати зміну цільового призначення землі під ним. До того ж це питання знаходиться на особливому контролі у держави, оскільки спочатку створення на цій ділянці тільки оптового ринку, і нічого більше, потрапляло під вимоги державної програми з розвитку мережі оптових сільськогосподарських ринків України", – підкреслив керівник Stolitsa Group.

В інтерв'ю Едуард Соколовський також зазначив, що угода про покупку Stolitsa Group ринку "Столичний" перебувала практично на фінальному етапі. Однак після підписання документів і отримання авансу продавець, нинішній мажоритарний власник Олександр Стельмах, несподівано перестав виконувати взяті зобов'язання без будь-яких причин і пояснень.