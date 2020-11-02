У Франції, Німеччині, Греції, Великій Британії, Італії, Іспанії та Польщі оголосили про погіршення епідеміологічної ситуації. Низка країн ЄС готуються запровадити частковий локдаун, аби зупинити стрімке поширення COVID-19. А от США має готуватися до "жорсткої зими".

Посилення карантину низка країн Європи запровадять вже цього тижня. Які обмеження запрацюють у ЄС – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Карантин у країнах ЄС

Наразі у Європі фіксують майже 240 тисяч нових випадків щодоби, а понад 10 європейських країн повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих.

Хто наважився посилити карантин

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

Більшість з цих країн посилила карантинні заходи на місяць вже з 2 листопада, інші ж – запровадять локдаун з 5 листопада. Карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні.

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Які карантинні обмеження діятимуть у країнах ЄС

Більшість з перерахованих вище країн обмежили роботу ресторанів, барів, розважальних закладів та магазинів.

У громадських місцях заборонили збиратися у компаніях понад 10 осіб.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони.

Готелям заборонили приймати туристів.

Мешканці Іспанії та Італії негативно поставилися до посилення карантину та влаштували акції протесту. Однак мітинги ніяк не вплинули на рішення урядів країн запровадити частковий локдаун.

Яка ситуація з COVID-19 у США

Провідний експерт США з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі заявив, що Сполученим Штатам слід готуватися до "жорсткої зими". У США зафіксували найбільше смертей від COVID-19 – майже 231 тисяча. А щодня недугу діагностують у 87 тисяч людей.

Попри це, очільник США напередодні виборів намагається переконати громадян, що Сполучені Штати "пройшли кризу" епідемії. Фахівці ж характеризують те, що відбувається у США, третьою хвилею пандемії.

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Чи запровадить Україна локдаун