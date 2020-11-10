Найбільше українці довіряють Збройним Силам України та церкві. Натомість Національній поліції– лише 53% громадян, а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 12%. Такі показники вказують на те, що люди очікували значно більше від реформи поліції.

Крім цього, всі скандальні ситуації негативно впливають на імідж правоохоронних органів. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби "Центр Разумкова" Михайло Міщенко.

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"Українці вважають, що реальної реформи поліції не відбулося", – вважає він.

За словами експерта, дії очільника певного відомства завжди впливають на загальний імідж. Відтак це і пов'язано з достатньо низьким рівнем довіри до міністра внутрішніх справ.

Втім Михайло Міщенко зауважив, що важко сказати, чи вплив особистих дій Авакова, чи дій поліції загалом призвели до того, що правоохоронні органи не користуються довірою українців.

На мою думку, це оцінка дій поліції, а не лише особисто Авакова,

– відзначив він.

Чи знизився рівень довіри до президента

Згідно з опитуванням, яке провела соціологічна служба "Центр Разумкова" з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року, Володимиру Зеленському довіряють 33% респондентів.

Заступник директора "Центру Разумкова" наголосив, що рівень довіри до Зеленського впав досить істотно. Зокрема, за останні місяці. Це пов'язано з тим, що очікування від зміни влади не реалізуються.

Крім цього, українці виявили значно вищий рівень довіри до місцевої влади, ніж до загальнонаціональної.

Як наслідок, ми побачили, що на місцевих виборах досить високу підтримку мали регіональні партії,

– пояснив він.

На думку Михайла Міщенка, на імідж президента негативно вплинуло і проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня. Тому що до цього рівень довіри до Зеленського був дещо вищим.

Він вважає, що сам факт опитування викликав деяке роздратування в громадян. Адже суспільство сприйняло це як певне шоу чи намагання закликати своїх потенційних виборців на дільниці.

"Але людям потрібно не шоу, вони очікують якоїсь реальної діяльності, справжніх змін", – прокоментував Міщенко.

Зверніть увагу! Найбільше серед політиків українці довіряють Володимиру Зеленському – 33%. Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову – 30%, очільнику ОПЗЖ Юрію Бойку – 22%.