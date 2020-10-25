Ввечері 24 жовтня у Хмельницькій області трапилась смертельна аварія – легковий автомобіль влетів у вантажівку "ЗІЛ". Внаслідок трагічної події загинуло три людини.

24 жовтня близько 19:41 автомобіль "ВАЗ 2107" зіткнувся з кузовом вантажного автомобіля "ЗІЛ 130", повідомляє пресслужба Національної поліції Хмельницької області.

До теми На Хмельниччині в ДТП загинули двоє підлітків

За кермом легковика перебував 66-річний мешканець міста Волочиськ. Згідно з повідомленням, він допустив зіткнення з кузовом вантажівки.

Натомість "ЗІЛом" керував 59-річний мешканець села Лозова. Встановлено, що він зупинився для здійснення повороту ліворуч та пропускав зустрічні транспортні засоби. Окрім кермувальника, у вантажівці перебували його 59-річна дружина та 32-річний син. Внаслідок зіткнення усі вони загинули.

Нині триває розслідування, у рамках якого правоохоронці призначили цілий ряд експертиз.

Наразі обидва транспортні засоби вилучені й поміщені на штрафмайданчик. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб),

– йдеться в повідомленні.



ДТП у Хмельницькій області – загинула сім'я / Фото Національної поліції

Нагадаємо, що того ж дня у місті Волочиськ, що у Хмельницькій області, трапилась ще одна смертельна аварія. Під час ДТП загинули двоє підлітків – їм було по 14 та 15 років.