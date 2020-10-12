Нобелівський комітет 12 жовтня оголосив володарів премії з економічних наук у 2020 році. Ними стали американці Пол Мілгром та Роберт Вільсон.

Імена лауреатів повідомив Нобелівський комітет на своїй сторінці у твіттері.

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Мілгрома та Вільсона нагородили за "вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів".

Нагороду отримали за дослідження щодо аукціонів

У заяві Нобелівського комітету мовиться, що "аукціони – зараз усюди і впливають на наше щоденне життя". Щодо дослідження лауреатів, то вони принесли користь продавцям, покупцям та платникам податків по всьому світу.

Нові формати аукціонів – це прекрасний приклад, як базові дослідження можуть створити інновації, які приносять користь суспільству,

– сказали у комітеті.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Зверніть увагу! Через пандемію COVID-19 Нобелівський фонд скасував традиційну церемонію нагородження та бенкет у Стокгольмі. Натомість лауреати отримають нагороди у своїх країнах. Вручення премій транслюватимуть по телебаченню.

Що відомо про минулорічних лауреатів

Минулого року Нобелівську премію у галузі економіки вручили трьом вченим: індійсько-американському досліднику Абхіджіту Банерджі, француженці Естер Дюфло та американцю Майклу Кремеру. Їх нагородили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю.

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