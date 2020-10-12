Нобелівська премія з економіки: хто виборов нагороду у 2020 році
Нобелівський комітет 12 жовтня оголосив володарів премії з економічних наук у 2020 році. Ними стали американці Пол Мілгром та Роберт Вільсон.
Імена лауреатів повідомив Нобелівський комітет на своїй сторінці у твіттері.
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Мілгрома та Вільсона нагородили за "вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів".
Нагороду отримали за дослідження щодо аукціонів
У заяві Нобелівського комітету мовиться, що "аукціони – зараз усюди і впливають на наше щоденне життя". Щодо дослідження лауреатів, то вони принесли користь продавцям, покупцям та платникам податків по всьому світу.
Нові формати аукціонів – це прекрасний приклад, як базові дослідження можуть створити інновації, які приносять користь суспільству,
– сказали у комітеті.
Що відомо про минулорічних лауреатів
Минулого року Нобелівську премію у галузі економіки вручили трьом вченим: індійсько-американському досліднику Абхіджіту Банерджі, француженці Естер Дюфло та американцю Майклу Кремеру. Їх нагородили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю.
Нобелівська премія з економіки: у чому її особливість
- Нобелівську премію з економіки вручають з 1969 року.
- "Батько" премії – мільярдер Альфред Нобель – не заповідав нагороджувати видатних економістів. Таке рішення прийняв центробанк Швеції, який вніс необхідні гроші у Фонд Альфреда Нобеля.
- Кандидатів на Нобелівську премію з економіки може висувати обмежене коло фахівців: виключно члени Шведської академії наук, лауреати минулих років, професори університетів Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії та Норвегії.