У Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з хімії: хто виборов нагороду
Шведська королівська академія наук 7 жовтня оголосила лауреата Нобелівської премії з хімії. Ними стали дует науковиць Дженніфер Дудна й Еммануель Шарпентьє за створення методу редагування геномів.
Ім'я переможців оголосили на сторінці The Nobel Prize у твіттері.
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Лауреати Нобелівської премії з хімії 2020: що про них відомо
- Дженіфер Дудна – американська науковиця, працює у сфері біології і біохімії. За свою наукову діяльність вона отримала понад 3 десятки різних міжнародних нагород і премій.
- Еммануель Шарпентьє – це французька науковиця у сфері макробіології. Професорка й директорка Інституту інфекційної біології Товариства Макса Планка. Протягом багатьох років вона й Дудна працюють разом.
Хто вже здобував цю нагороду раніше
- У 2019 році Нобелівську премію з хімії отримали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино. Дослідження стосувалося літій-іонних акумуляторів, які зробили революцію в нашому житті і використовуються у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків та електромобілів. Своєю роботою лауреати з хімії 2019 році заклали основу бездротового, викопного палива.
- У 2018 році Френсіс Х. Арнольд, Джордж П. Сміт та сер Грегорі П. Вінтер отримали Нобелівську премію за "направлену еволюцію ферментів та роботу над дисплеєм фагів, що продукують пептиди та антитіла". Методи, які розробляли лауреати премії 2018 року, тепер допомагають виробляти екологічно чисті хімікати, випускати нові матеріали, виробляти стійке біопаливо, пом'якшувати хвороби та рятувати життя.
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Що відомо про Нобелівську премію?Це – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. У 2020 році призовий фонд Нобелівської премії становить 10 мільйонів крон, тобто 1 мільйон доларів.
Нобелівську премію з хімії вручали вже 111 разів 184 Нобелівським лауреатам між 1901 і 2019 роками.