Нобелівська премія з фізики: хто став лауреатом у 2020 році
Результати оголосив Нобелівський комітет при Шведській академії 6 жовтня. Так, у 2020 році Нобелівську премію з фізики здобули дослідники чорних дір Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель та Андреа Гез.
Нобелівську премію розділили на дві частини. Одну отримав Пенроуз, іншу – Гензель та Гез. Ім'я переможців оголосили на сторінці The Nobel Prize у твіттері.
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Лауреати Нобелівської премії з фізики 2020: що про них відомо
89-річний англієць Роджер Пенроуз отримав нагороду за "відкриття того, що виникнення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності". Науковець є автором науково-популярних книг з космологі та теорії штучного інтелекту. Він очолює кафедру математики Оксфордського університету. Крім того, Пенроуз лауреат багатьох престижних премій. Зокрема за видатні заслуги в розвитку науки королева Англії надала йому лицарський титул.
68-річного німця Рейнхарда Гензеля та 55-річну американку Андреу Гез нагородили "за відкриття супермасивного компактного об’єкту в центрі нашої галактики". Зазначимо, що науковиця-астроном Гез є професоркою кафедри фізики та астрономії у Каліфорнійському університеті. Науковою діяльністю жінка займається з 1998 року. У 2004 році за версією журналу Discover Гез увійшла в десятку провідних учених США.
Гензель закінчив Фрайбурзький та Боннський університети. Згодом працював у США. У 2010 році став головою Інституту з позаземної фізики товариства Макса Планка.
Хто вже здобував цю нагороду раніше
- У 2019 році Нобелівську премію з фізики отримав Джеймс Піблз. Його відзначили нагородою "за теоретичні відкриття у фізичній космології". Також престижну нагороду отримали астронавти Мішель Майор та Дідьє Келоз "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу". Вони відкрили перші відомі екзопланети.
- У 2018 році найпрестижнішу премію у сфері фізики отримали Артур Ешкін, Жерар Муру та Донна Стрікленд. Таку нагороду науковці отримали за "проривні досягнення у сфері лазерної фізики".
- А от у 2017 році нобелівськими лауреатами з фізики стали Райнер Вайс, Баррі Бариш та Кіп Торн за виявлення гравітаційних хвиль детектором LIGO.
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Що відомо про Нобелівську премію
- Це – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
- У 2020 році призовий фонд Нобелівської премії становить 10 мільйонів крон, тобто 1 мільйон доларів.
- Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.
- Лауреат з хімії буде відомий 7 жовтня, літературну премію вручать у четвер о 14:00, премію миру – 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий через тиждень, 12 жовтня.