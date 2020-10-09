Нобелівський комітет 9 жовтня оголосив володаря премії миру у 2020 році. Нагороду здобула Світова продовольча програма – за боротьбу з голодом у світі.

Про оголошення лауреата повідомив Нобелівський комітет на своїй сторінці у твіттері.

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Премію присудили за "зусилля у боротьбі з голодом, за покращення умов для миру на охоплених конфліктами територіях, а також за рушійну силу, докладену для того, аби голод не використовували як зброю у війні".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Головне про Світову продовольчу програму

Світова продовольча програма – це одна з ланок Організації Об'єднаних Націй , яка відповідає за гуманітарну допомогу. СПП займається забезпеченням харчами людей, що стражадють від голоду.

, яка відповідає за гуманітарну допомогу. СПП займається забезпеченням харчами людей, що стражадють від голоду. Заснована у 1963 році.

Щороку СПП допомагає 90 мільйонам осіб .

. Більшість людей, яким надають допомогу, постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Головна мета СПП – покінчити з дитячим голодом у світі.

Штаб квартира – у Римі. Підрозділи – у 80 країнах світу.

Минулого року Нобелівську премію миру здобув Абій Ахмед

У 2019 році Нобелівську премію миру здобув прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед. Главу уряду нагородили за його зусилля для залагодження конфлікту в регіоні. Зокрема, мовиться про протистояння з сусідньою Еритреєю.

Це цікаво! У 2020 році в білоруських ЗМІ поширили фейк про Нобелівську премію миру. Претендентом на цю високу нагороду назвали… чинного самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Росіяни теж вирішили не відставати і номінували свого претендента – главу Кремля Володимира Путіна. Така пропозиція надійшла від письменника Сергія Комкова.

Детальніше Путіна висунули на Нобелівську премію миру