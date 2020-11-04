Ігор Павловський вирішив співпрацювати зі слідством через те, що у нього більше не залишилось варіантів. Тривалий час на нього здійснювали тиск з боку Владислава Мангера та його представників, аби той уникнув відповідальності.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лідер "Автомайдану" Віталій Устименко. Він додав, що з цим також були пов'язані перенесення засідань в Одесі щодо Павловського. Водночас вирок, який отримав Павловський є доволі м'яким, його звинуватили лише в приховуванні злочину, зазначив активіст.

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Слідство у справі

Зокрема Устименко не виключив, що згодом Павловський може покинути територію країни. Однак важливо, щоб покарання знайшло всіх причетних, а Ігор Павловський – лише одна з осіб, які мають потрапити на лави підсудних, вважає активіст.

"Ми сподіваємось, що відповідний список замовників буде збільшуватись. Наразі слідство оголошує підозри правильним особам, тобто не "зливає" справи. Водночас Мангер може бути єдиним замовником, але це залежить від того, як інші фігуранти справи будуть поводитись під час засідання, тобто чи будуть співпрацювати зі слідством", – зазначив голова "Автомайдану".

Участь політичної еліти

Представники Мангера вже говорили про участь у злочині іншої політичної еліти, мова йде про Рищука та Гордєєва, зазначив Устименко.

Це дійсно велика організована група, яка спільно діяла на Херсонщині протягом тривалого часу. Не могло бути подібних ініціатив складного замовного злочину лише у Мангера. Очевидно, що він мав би узгоджувати це з іншими представниками так званої місцевої еліти,

– розповів активіст.

Справа Катерини Гандзюк пережила багато різних етапів, поки що політична воля позитивно впливає на те, щоб всі понесли відповідальність, вважає Віталій Устименко. Він наголосив, що це спричинено громадською дискусією з приводу справи, саме завдяки цьому можна говорити про причетність високопосадовців.

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