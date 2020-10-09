Нещодавно журналісти зафільмували, як перший помічник президента Сергій Шефір таємно відвідував маєток українського олігарха Ріната Ахметова під Києвом. Журналіст-розслідувач і головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський розповів, як олігарх домовляється з чинною владою.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. Також журналіст перерахував, скільки вигод Ахметов отримав від нової влади.

Важливо Помічник Зеленського Шефір таємно відвідував маєток Ахметова, – "Схеми

Для чого Зеленському Ахметов?

На думку, журналіста, Ахметов – найбільший олігарх при різних президентах. Він домовляється зі всіма.

У нього є і батіг і пряник. "Батіг" – це те, що він володіє практично всією українською енергетикою. І може одним помахом пальця знеструмити 70% України й всі це розуміють. Щодо "пряників", то є непідтверджені чутки і є очевидні речі. Наприклад, Ахметов почав дарувати швидкі допомоги, підтримувати Зеленського, всіляко допомагати,

– наголосив Шалайський.

За його словами, з одного боку – це гра на славі, але він може паралізувати економіку країни. Так само як колись Коломойський говорив про те, що "покладе" "Приватбанк".

Про вигоду для Ахметова

Він вважає, що економісти та журналісти вже давно зробили свої висновки від цього візиту помічника Зеленського до маєтку Ахметова. Також журналіст розповів, які преференції отримала найбагатша людина України від нової влади.

► Наприклад, рента на залізну руду, 70% якої добуває Ахметов. Держава на цьому "губить" щорічно до мільярда гривень.

► Вагони Укрзалізниці. Якщо везе один товар – це коштує дорого. Якщо везе залізну руду – це, чомусь, дешево. На цьому УЗ губить пів мільярда доларів на рік.

► Крім цього, лояльна до Ахметова міністерка Ольга Буславець просить прем'єра підвищити ставки дохідності обленерго у 2 рази – нібито з метою модернізації мереж. Але експерти кажуть, що це лише дасть змогу власникам обленерго отримати додаткові прибутки коштом споживачів. Один з найбільших власників обленерго – це якраз Ахметов. Експерт вважає, що тільки на цій історії, держава втратить 10 мільярдів гривень рік.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу із журналістом-розслідувачем: