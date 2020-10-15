Новий законопроєкт про номерні знаки для транспортних засобів принесе більше мільярда гривень доходу його прихильникам. Покривати цю гігантську суму доведеться власникам авто.

Уряд підтримав законопроєкт МВС щодо зміни правил видачі номерних знаків для транспортних засобів. Проєктом закону пропонується передати виготовлення номерних знаків суб’єктам господарювання. Наразі Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру. Потім закуплені автономери передає до регіональних сервісних центрів, які відправляють їх до територіальних сервісних центрів. На думку МВС України, така процедура громіздка та економічно невигідна.

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Що означає цей законопроєкт для споживача? Те, що ціни на номерні знаки значно виростуть. Всі тендерні закупівлі були і є предметом контролю Антимонопольного комітету України. При введені нового закону контрольна діяльність АМКУ автоматично припиниться. І держава фактично усувається від контролю за цінами на автомобільні номери.

Якщо через тендери ГСЦ закупає автознаки по 108,60 гривень, то після схвалення законопроекту парламентом ціна на них, на думку експертів ринку, становитиме близько 600 гривень.

Все це дуже схоже на чергову спробу монополізувати ринок, який в Україні складає більше 450 мільйонів гривень щорічно (потреба ринку 2,3-2,5 мільйонів номерних знаків в рік). А при ціні номерного знаку в 600 гривень буде складати до 1,5 мільярда гривень. Тобто, законопроект приносить більше мільярду гривень доходу його прихильникам. Покривати цей мільярд доведеться власникам авто.

Завдяки системі Прозоро кінцевий споживач – автовласники – мали можливість купувати номерні знаки по оптимальній ціні, – стверджує експертка ринку, директор підприємства "Завод "Динамо-Сілейр" Тетяна Селіхова. – Крупні виробники працювали по-білому, виходячи з наявних тендерних договорів. Цей же законопроєкт фактично уводить ринок в тінь. Не здивуюсь, якщо незабаром сервісні центри через довірених людей будуть продавати "франшизи" на виробництво номерних знаків, що напряму вплине на їх вартість.

Селіхова вважає, що здороження номерних знаків до 600 гривень є цілком реалістичним прогнозом.

"Зараз через інструментарій законопроекту під слушним приводом вигадуються нові схеми монополізації ринку. Причетним до цього законопроєкту чиновникам я би порадила трудотерапію – це найкращі ліки від нереальних фантазій", – резюмує експертка.

Автор: Максим Розенко