В ньому не залишилося людини, – Кравчук про Лукашенка
Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував дії Олександра Лукашенка. Зокрема, він заявив, що не очікував від самопроголошеного глави Білорусі настільки нелюдського ставлення до свого народу.
Лукашенко став "владою" за 26 років перебування на посаді очільника Білорусі. Про це Леонід Кравчук повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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За його словами, стиль роботи Лукашенка є "диктаторсько-адміністративним". Водночас його виховання ґрунтується на засадах тоталітаризму, а не демократії та свободи.
В ньому не залишилося людини. Він весь зітканий із влади, тому не може осмислити своє життя без неї,
– заявив Кравчук.
Перший президент зазначив, що жага до влади призводить до того, що Лукашенко втрачає в собі людину.
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Кравчук також додав, що Лукашенко не вважає білорусів громадянами, які заслуговують поваги. Для нього вони є лише "матеріалом для управління".
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