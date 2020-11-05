Лідери "нормандської четвірки" зможуть внести свої пропозиції у "План дій по Донбасу". Їхні зауваження врахують та включать у документ.

"План дій по Донбасу" може бути розширений. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє "РБК-Україна".

До речі Український план дій по Донбасу передбачає саморозпуск угруповань бойовиків, – Резніков

Ми приймемо спільний план, а вони ("нормандська четвірка" – 24 канал) можуть запропонувати до цього плану якісь зміни, пропозиції. Ми зобов'язані будемо їх внести,

– зауважив Кравчук.

Крім цього Кравчук додав, що не знає, чи ознайомився з планом президент Володимир Зеленський. Однак Кравчук впевнений, що глава держави вже докладно працює над усіма напрацюваннями.

"План дій по Донбасу": що відомо

Україна представила свій "План дій по Донбасу". Він складається з 5 кроків.