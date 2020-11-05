"Нормандська четвірка" зможе внести зміни у "План по Донбасу"
Лідери "нормандської четвірки" зможуть внести свої пропозиції у "План дій по Донбасу". Їхні зауваження врахують та включать у документ.
"План дій по Донбасу" може бути розширений. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє "РБК-Україна".
До речі Український план дій по Донбасу передбачає саморозпуск угруповань бойовиків, – Резніков
Ми приймемо спільний план, а вони ("нормандська четвірка" – 24 канал) можуть запропонувати до цього плану якісь зміни, пропозиції. Ми зобов'язані будемо їх внести,
– зауважив Кравчук.
Крім цього Кравчук додав, що не знає, чи ознайомився з планом президент Володимир Зеленський. Однак Кравчук впевнений, що глава держави вже докладно працює над усіма напрацюваннями.
"План дій по Донбасу": що відомо
Україна представила свій "План дій по Донбасу". Він складається з 5 кроків.
- Виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021.
- Скасування Росією низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя окупованих територій. Зокрема, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.
- Відновлення контролю над українсько-російським держкордоном за допомогою ОБСЄ.
- Збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в 4 рази. Тобто мають долучитись ще 1500 представників.
- Якщо всі умови будуть виконані, на Донбасі проведуть місцеві вибори при залученні ОБСЄ.
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