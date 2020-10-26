Норвегія посилює карантин: тепер без винятків для іноземців
Норвегія посилює карантинні обмеження через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом. Нові правила стосуватимуться, зокрема, іноземців. А також уважніше ставитимуться до скупчення людей навіть вдома.
Обмеження набудуть чинності в суботу, 31 жовтня. Про це заявила прем'єр-міністерка Ерна Солберг, пише Bloomberg.
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Як вона заявила, уряд Норвегії планує припинити робити винятки для окремих іноземців, які приїжджають на роботу в Норвегію.
Нам потрібно робити більше, щоб контролювати поширення інфекції,
– заявила Солберг.
Відтак, з 31 жовтня всі іноземні робітники, які прибувають в країну з країн ЄС і де спостерігається велика кількість випадків COVID-19, повинні відбути 10-денну самоізоляцію.
Обмеження на збори
Відтепер збори людей у закритих приміщеннях можуть проводитись за участю не більше, ніж 50 осіб. Хоча раніше дозволялося збиратися до 200 людей.
Якщо ж збиратиметься, наприклад, одна сім'я чи коло друзів, то можна приймати не більше 5 гостей.