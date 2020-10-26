Норвегія посилює карантинні обмеження через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом. Нові правила стосуватимуться, зокрема, іноземців. А також уважніше ставитимуться до скупчення людей навіть вдома.

Обмеження набудуть чинності в суботу, 31 жовтня. Про це заявила прем'єр-міністерка Ерна Солберг, пише Bloomberg.

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Як вона заявила, уряд Норвегії планує припинити робити винятки для окремих іноземців, які приїжджають на роботу в Норвегію.

Нам потрібно робити більше, щоб контролювати поширення інфекції,

– заявила Солберг.

Відтак, з 31 жовтня всі іноземні робітники, які прибувають в країну з країн ЄС і де спостерігається велика кількість випадків COVID-19, повинні відбути 10-денну самоізоляцію.

Обмеження на збори

Відтепер збори людей у закритих приміщеннях можуть проводитись за участю не більше, ніж 50 осіб. Хоча раніше дозволялося збиратися до 200 людей.

Якщо ж збиратиметься, наприклад, одна сім'я чи коло друзів, то можна приймати не більше 5 гостей.

Довідка. За останні тижні у Норвегії збільшились випадки захворювання на коронавірус. Якщо у серпні кількість хворих за тиждень сягала до 300 випадків, то у жовтні вона зросла до приблизно 900 випадків за тиждень. На сьогодні країна повідомила про майже 18 000 підтверджених випадків COVID-19 та 279 смертельних випадків.