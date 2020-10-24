Міністерка торгівлі і промисловості Норвегії Іселін Нібе попросила вибачення у свого народу за переведення годинників на зимовий час. Посадовиця шкодує, що 2020 рік триватиме на годину довше.

Норвегія, як і більшість країн Європи, переходить на зимовий час 25 жовтня. Про це мовиться на сайті Aftenposten.

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Як міністерка часу, я глибоко шкодую, що 2020 триватиме на годину довше. Цей рік вже став значним випробуванням для багатьох,

– наголосила Нібе.

Місцеві ЗМІ назвали слова міністерки іронічними. Вони аргументували це тим, що переведення годинника не продовжить 2020 рік, адже навесні Норвегія переходила на літній час і переводила стрілки на годину вперед.

Нібе вирішила підбадьорити норвежців і наголосила, що тепер вони зможуть поспати на годину довше. А коли прокинуться, сонце буде вище за горизонт, і вони зможуть насолодитися світлим ранком.