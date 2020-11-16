У Норвегії під час розкопок на Лофотенських островах археологи виявили добре збережений кістяк людини. Попередньо він датується залізною добою.

За Полярним колом археологи спочатку знайшли стегнову й тазову кістки, а потім – інші частини скелету. Про це повідомляє Life in Norway.

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Керівниця проєкту Аня Рот Ніємі з норвезького музею Арктичного університету розповіла, що частини могили неймовірно добре збереглися. За її словами, відповідна ситуація є дивною з огляду на роботи, які вели у районі в 1950-х і 1960-х роках.

Верхня частина тіла не постраждала від вирівнювання грунту чи діяльності людини. Це просто приголомшливо,

наголосила керівниця проєкту.



Керівниця проєкту розповіла про знахідку / Фото Norway's Arctic University Museum

Що дізналися про могилу

Ймовірно, могила належить до дохристиянських часів – приблизно 700-х років, заявили вчені. Зазвичай на відповідні знахідки впливає руйнівна дія часу – вони знищуються або порушуються. З могилою, яку знайшли в Норвегії, вже невдовзі могло статись так само, адже в 20 сантиметрах від черепа — сліди ріллі.



Могила належить до дохристиянських часів / Фото Norway's Arctic University Museum

За словами археологів, рештки кісток, ймовірно, належать чоловікові. Водночас керівниця проєкту Аня Рот Ніємі повідомила, що ця людина не займала значне становище у суспільстві відповідного часу: біля неї немає зброї та прикрас. Біля кістяка людини виявили лише сокиру, наразі вчені намагаються з'ясувати, чи застрягла вона в нижній щелепі, чи лише лежала поруч.

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