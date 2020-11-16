У Норвегії виявили могилу людини часів залізної доби: скелет зберігся – фото, відео
У Норвегії під час розкопок на Лофотенських островах археологи виявили добре збережений кістяк людини. Попередньо він датується залізною добою.
За Полярним колом археологи спочатку знайшли стегнову й тазову кістки, а потім – інші частини скелету. Про це повідомляє Life in Norway.
Зверніть увагу У Єгипті виявили понад 100 саркофагів: в одному є мумія – вражаючі фото
Керівниця проєкту Аня Рот Ніємі з норвезького музею Арктичного університету розповіла, що частини могили неймовірно добре збереглися. За її словами, відповідна ситуація є дивною з огляду на роботи, які вели у районі в 1950-х і 1960-х роках.
Верхня частина тіла не постраждала від вирівнювання грунту чи діяльності людини. Це просто приголомшливо,
наголосила керівниця проєкту.
Керівниця проєкту розповіла про знахідку / Фото Norway's Arctic University Museum
Що дізналися про могилу
Ймовірно, могила належить до дохристиянських часів – приблизно 700-х років, заявили вчені. Зазвичай на відповідні знахідки впливає руйнівна дія часу – вони знищуються або порушуються. З могилою, яку знайшли в Норвегії, вже невдовзі могло статись так само, адже в 20 сантиметрах від черепа — сліди ріллі.
Могила належить до дохристиянських часів / Фото Norway's Arctic University Museum
За словами археологів, рештки кісток, ймовірно, належать чоловікові. Водночас керівниця проєкту Аня Рот Ніємі повідомила, що ця людина не займала значне становище у суспільстві відповідного часу: біля неї немає зброї та прикрас. Біля кістяка людини виявили лише сокиру, наразі вчені намагаються з'ясувати, чи застрягла вона в нижній щелепі, чи лише лежала поруч.
У Норвегії археологи виявили скелет людини: дивіться відео
Поділитися новиною