Норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) відмовилась від участі у проєкті "Північний потік-2". Ця компанія мала видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу. Проте не стала цього робити через американські санкції.

Компанія не видасть сертифікат відповідності "Північному потоку-2"

Держдеп США випустив нове роз'яснення щодо "Акту про захист енергетичної безпеки Європи". Згідно з цим документом, DNV GL потрапила у перелік тих, що підлягають санкціям. Про це заявили у пресслужбі компанії.

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Адже DNV GL здійснює контроль за тими судами, що працюють над російським трубопроводом. Фахівці компанії перевіряли безпеку та технічну відповідність проєкту.

Наша робота за проєктом "Північний потік-2" включає в себе розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, що використовується на борту суден під час прокладки трубопроводу,

– пояснили в компанії.

Отож наразі сертифікат відповідності "Північному потоку-2" надавати нікому.

Це цікаво! За інформацією німецьких ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден може поставити крапку у проєкті "Північний потік-2". Демократ і раніше заявляв, що виступає проти спорудження російського трубопроводу. А нові санкції, які готують у Вашингтоні, можуть остаточно заморозити проєкт.