Побоялись санкцій: норвезька компанія не сертифікуватиме "Північний потік-2"
Норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) відмовилась від участі у проєкті "Північний потік-2". Ця компанія мала видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу. Проте не стала цього робити через американські санкції.
Компанія не видасть сертифікат відповідності "Північному потоку-2"
Держдеп США випустив нове роз'яснення щодо "Акту про захист енергетичної безпеки Європи". Згідно з цим документом, DNV GL потрапила у перелік тих, що підлягають санкціям. Про це заявили у пресслужбі компанії.
Читайте також При Байдені опозиція до "Північного потоку-2" нікуди не дінеться, – Bloomberg
Адже DNV GL здійснює контроль за тими судами, що працюють над російським трубопроводом. Фахівці компанії перевіряли безпеку та технічну відповідність проєкту.
Наша робота за проєктом "Північний потік-2" включає в себе розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, що використовується на борту суден під час прокладки трубопроводу,
– пояснили в компанії.
Отож наразі сертифікат відповідності "Північному потоку-2" надавати нікому.
Що відомо про "Північний потік-2"?
"Північний потік-2" – це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Проєкт не можуть завершити через санкції США. Востаннє обмеження ввели у жовтні 2020 року. Вони стосуються компаній, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що залучені у процес будівництва газопроводу.
Поділитися новиною