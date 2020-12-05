Нотаріуса Київського міського округу вимагав майже 1,2 мільйона гривень "винагороди" за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. Його затримали правоохоронці.

Крім того, затримали й посередника. Обом повідомили про підозру. Про це написали сайт МВС України.

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Деталі справи

Нотаріус погрожував клієнтам створити проблеми з реєстрацією, якщо вони не дадуть хабар. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень.

4 грудня нотаріуса та її спільника затримали під час отримання останньої частини неправомірної вигоди – 25 000 доларів.

Раніше було задокументовано одержання ними ще двох "траншів" – 16 тисяч доларів та 28 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди в еквіваленті національної валюти – майже 1,25 мільйона гривень,

– мовиться у повідомленні.

Якщо провину нотаріусу доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати керівні посади на 3 роки після звільнення.