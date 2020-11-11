Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив про нову тактику щодо кадрових призначень. Зокрема, на посади голів обласних державних адміністрацій призначатимуть "більш жорстких" кандидатів.

Про нову тактику з підбору кандидатів розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі Інтерфаксу. Як приклад він навів майбутнього голову Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

До слова Це дуже ганебно, – Корнієнко анонсував кадрові чистки в ОДА та РДА після місцевих виборів

Подоляк висловив переконання, що Гриневецький спроможний "врівноважити всі одеські еліти". Мовляв, президентська вертикаль на місцях має мати авторитет серед регіональних еліт.

Голови ОДА повинні мати можливість активно впливати на регіональний порядок денний. Звідси й нова тактика Офісу Президента – підбір жорсткіших кандидатів на голів обласних адміністрацій,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Кандидатуру Сергія Гриневецького на пост голови Одеської ОДА уряд погодив 11 листопада. Разом з ним погодили ще дві кандидатури – Віталія Кіма на голову Миколаївської ОДА й Василя Хоми на пост голови Сумської ОДА.