Мешканці Нової Каледонії вдруге проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції. Згідно з попередніми результатами, явка на референдумі склала 85,64%

Понад 50% опитуваних не бажають, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною. Про це повідомили на сайті Le Figaro.

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Результати голосування

За те, щоб Нова Каледонія вийшла зі складу Франції, у 2018 році проголосували 56,67%. Цього ж разу частка тих, хто не підтримує ідею незалежності, менша – 53,26%.

"Каледонці підтвердили своє бажання залишити Нову Каледонію у складі Франції. Це знак довіри до Республіки. Я чую і голоси тих, хто висловився на підтримку незалежності. Разом ми побудуємо Нову Каледонію майбутнього", – зазначив президент Франції Еммануель Макрон.

Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Що відомо про Нову Каледонію? Це заморське володіння Франції з особливим статусом, що розташоване в Тихому океані неподалік від Австралії. Ці острови в 1774 році відкрив англієць Джеймс Кук. Їх населяють приблизно 240 тисяч людей. З них понад 40% становлять канаки – корінний народ острова. Ще понад 25% – європейці, з яких більшість французів. Решта – народи довколишніх островів і південно-східної Азії.

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