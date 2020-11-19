Книга експрезидента США Барака Обами про його шлях у політиці "Земля обітована" розійшлася з рекордним тиражем у перший же день продажів. 17 листопада у США і Канаді купили 887 тисяч екземплярів.

Обама може стати автором року, книга якого продається найкраще. Про це повідомляє CNN.

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Мемуари експрезидента вже обійшли за тиражем бестселер його дружини Мішель Обами "Становлення". У перший день продажів книгарні розпродали 725 тисяч примірників книги колишньої першої леді США.

Додамо, що "Землю обітовану" ще напередодні виходу замовили тисячі людей. Одна книгарня у Вашингтоні навіть відкрилася опівночі, аби продавати книгу.

Зверніть увагу! "Земля обітована" – не перша книга Обами. У 1995 року він випустив працю "Зухвалість надії", а у 2006 році – "Мрії мого батька". Вони стали бестселерами у США. Книги принесли експрезиденту 8,8 та 6,8 мільйона доларів заробітку.

Що відомо про нову книгу Обами