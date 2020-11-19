Нова книга Обами у перший день побила рекорд продажу
Книга експрезидента США Барака Обами про його шлях у політиці "Земля обітована" розійшлася з рекордним тиражем у перший же день продажів. 17 листопада у США і Канаді купили 887 тисяч екземплярів.
Обама може стати автором року, книга якого продається найкраще. Про це повідомляє CNN.
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Мемуари експрезидента вже обійшли за тиражем бестселер його дружини Мішель Обами "Становлення". У перший день продажів книгарні розпродали 725 тисяч примірників книги колишньої першої леді США.
Додамо, що "Землю обітовану" ще напередодні виходу замовили тисячі людей. Одна книгарня у Вашингтоні навіть відкрилася опівночі, аби продавати книгу.
Що відомо про нову книгу Обами
- 44-ий президент США працював над "Землею обітованою" впродовж кількох років.
- Книгу планують перекласти на 25 мов.
- Мемуари Обами випустить видавництво Penguin Random House.
- У новій книзі політик розповідає про свій шлях "до лідера вільного світу".
- Зокрема у "Землі обітованій" йдеться про світову фінансову кризу та взаємини Обами з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Крім того, Обама оцінив ситуацію США за час президенства свого наступника Дональда Трампа.
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