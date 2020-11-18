2 мільйони доларів на згуртування переселенців: нова програма США
США вирішили запустити програму, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб в Україні. Програму розробляли спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обміну – IREX. Вартість проєкту – 2 мільйони доларів.
Програму розробляли разом з IREX
Програма розрахована 2 роки. Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері.
Програма має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією,
– повідомили в американському диппредставництві.
В Україні – близько 1,5 мільйона
переселенців
Зазначимо, що з 2014 року, за попередніми підрахунками, були змушені покинути домівки через російську агресію майже півтора мільйона осіб. Проте, як повідомив віцепрем'єр – міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пів мільйона з тих, хто зареєструвався внутрішньо переміщеними особами, так і не залишили територію Донбасу. Більшість з них – пенсіонери.
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