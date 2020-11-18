США вирішили запустити програму, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб в Україні. Програму розробляли спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обміну – IREX. Вартість проєкту – 2 мільйони доларів.

Програму розробляли разом з IREX

Програма розрахована 2 роки. Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері.

​До теми У Дії доступна довідка внутрішньо переміщеної особи

Програма має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією,

– повідомили в американському диппредставництві.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

В Україні – близько 1,5 мільйона переселенців

Зазначимо, що з 2014 року, за попередніми підрахунками, були змушені покинути домівки через російську агресію майже півтора мільйона осіб. Проте, як повідомив віцепрем'єр – міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пів мільйона з тих, хто зареєструвався внутрішньо переміщеними особами, так і не залишили територію Донбасу. Більшість з них – пенсіонери.

Зверніть увагу! У вересні Верховна Рада скасувала для внутрішньо переміщених осіб туристичний збір. Отож, його не сплачують ті переселенці, які досі змушені жити в готелях, базах відпочинку та санаторіях.