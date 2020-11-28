Раніше Центральна Америка була відома в основному бідністю, жорстокістю, насиллям та диктатурами. Але зміна клімату та урагани створили нову категорію біженців.

Цього року два потужні урагани – Йота та Ета – нанесли нищівний удар саме по Центральній Америці. Центр – проблемна частина Латинської Америки, яка стабільно постачає біженців як Північ так і на Південь. 24 канал подивився на регіон після потужних ударі стихії.

COVID-19 та потужні урагани: подвійний удар

Листопад приніс в Центральну Америку негоду та руйнування / Фото Daily Sabah

Латинська Америка страждає не лише від природних змін, але й від коронавірусу. Найбільше випадків – понад 1 мійльон – зафіксовуано у Мексиці. Далі розташувалися Панама (158 тисяч з гаком) та Коста-Ріка (134 тисячі). А от у Сальвадорі поки що лише 38 тисяч. Втім, треба зважати, що всі дані можуть бути заниженими через брак тестування.

Читайте ще Вогонь, вода і вітер: як зміна клімату створює хаос у США

А коли дві біди поєдналися, спустошення стало колосальним. Раніше, як пише CNN, місцеві сприймали дощ як добрий знак. Тепер краплі з неба приносять лише страх.

Подвійний удар Цього сезону, два потужні урагани 4 категорії (передостання перед максимальною 5 – 24) вдарили по регіону. Вони були частиною 30 штормів, які прийшли в регіон у 2020 – рекорд за всю історію спостережень. Ета 3 листопада залишила шлейф руйнувань від Нікарагуа до Панами та Мексики. Йота вдарила туди ж через 12 діб.

Зазвичай вони оминали Центральну Америку та йшли далі до Півдня США, знищуючи Карибські острови. Втім, не цього разу. Гондурас, Нікарагуа та Гватемала опинилися на шляху Ети та Йоти – двох потужних ураганів, які розвинулися до "монстрів" за добу (це називається "швидка інтенсифікація" – 24). Окрім вітру, урагани принесли з собою сумарно до 1,82 метра хвиль.

Повені почалися через сильні зливи в Гондурасі та Нікарагуа / Фото Tampa Bay Times

Цьому сприяли тепла вода Карибського басейну та низький атмосферний тиск. Ще одна проблема – шторми прийшли один за одним, країни не мали ресурсів та часу відновитися та надати допомогу. Потужні зливи очікувалися у постраждалих районах 21-22 листопада. За прогнозами, могло бути до 25 сантиметрів опадів. Дамби не справляються, бо вже були пошкоджені.

Це потрійний удар, насправді. Шторми, пандемія та багаторічні посухи. Останні зробили неможливим навіть натуральне сільське господарство в Гватемалі та Гондурасі, – розповів AP голова американського відділу Червоного Хреста Феліпе Дель Сід.

Ріки вийшли з берегів через зливові дощі, посіви були знищені, школи та лікарні – затоплені. На дорогах спостерігалися зсуви грунту. Це може загрожувати голодом, хворобами та смертю багатьом жителям. Як мінімум 170 людей загинуло від Ети та Йоти, але цифра не остаточна. Під тропічними дощами пошук тіл та тих, хто вижив, продовжується.

Президенти Гондурасу та Гватемали закликали розвинутий світ допомогти з ліквідацією наслідків, що "може зменшити великий потік міграції на північ".

"Кожен раз, коли через зміну клімату приходить стихійне лихо, у нас зростають борги. Це порочне коло: борги – відновлення – знищення і знову", – пояснив президент Гватемали Алехандро Джамматеї. Його гондураський колега зазначив, що Центральна Америка найбільше постраждала від зміни клімату.

Це цікаво Арешти за порушення карантину та масові вбивства: як живе Сальвадор у епоху COVID-19

Кліматичні біженці та голод

Протест на фоні палаючого Конгресу в Гватемалі / Фото US News and World Report

Опісля шторму Гватемалу охопили протести, під час яких підпалили будівлю Парламенту. Скорочення бюджету для й так погано фінансованої медичної системи скасували. Й такої злості на вулиці може вилитися багато.

У 1998 році на Центральну Америку "впав" ураган "Мітч". Він був настільки потужним, що громадяни Нікарагуа та Гондурасу отримали спеціальний іміграційний статус.

Удари стихії змусять ще більше людей тікати за кордон, тож вплив Ети та Йоти буде відчуватися в інших державах, зокрема – в США та Мексиці. За оцінками Червоного Хреста, безпосередньо від ураганів постраждали 3 млн лише гондурасців. Загалом – 4,3 млн жителів Центральної Америки.

Діяльність банд на руїнах не зупинилася. Дехто в районі Сан-Педро-Сула розповів AP, що банди збирають податок з човнів, які намагаються рятувати людей.

​Країна, де правлять банди Трейлери з трупами та епідемія наркотиків: як Мексика живе в полоні картелів

Сотні тисяч були внутрішньо переміщені або евакуйовані і це в час пандемії! Дехто ховався в укриттях, де COVID-19 міг легко передаватися. Наприклад, в тій же Гватемалі так жили 17500 людей, розповіла CNN Міріам Агілар, представниця гуманітарної організації Mercy Corps. Всередині –картонки замість ліжок або хоча б матраців та люди без масок. Багато місцевих втратили все. Існує реальна загроза голоду.

В Гондурасі діти ховалися у школі, але не мали їжі – школи зачинені через пандемію. Найбільш родючий північ країни – долина Сула – зазнав основного удару ураганів. Місцеві фермери повідомляли про масову втрату врожаю.

Голод насувається. Такий голод, бо був знищений врожай, немає можливості щось зберегти, ціни злетіли. Це апокаліптичні землі, – бідкалась в етері CNN докторка Марія Анжеліка Мілла, яка спеціалізується на питаннях харчування.

Коронавірус вкупі з бідністю та відсутністю можливостей може викликати нову серйозну хвилю міграції на північ, вважають опитані CNN та AP аналітики. Водночас, зміна клімату теж штовхає людей йти у невідоме з надією дійти до США. Байден пообіцяв більш м'який підхід до іміграції, але це значить, що вона стане простішою для людей без документів.

Особливо це стосується молоді, для якої й так не було перспектив та роботи. А тепер COVID-19 ще й викликав економічну паралізацію. Втім, легко не буде, бо Гватемала, а потім Мексика роблять все, щоб мігрантські каравани не досягали кордонів США. І ця політика навряд чи зміниться.