Парламент Нової Зеландії оголосив надзвичайну ситуацію через зміни клімату у країні. Річ у тім, що останнім часом Нова Зеландія потерпає від повеней, природних пожеж та інших стихійних лих.

Таким чином, Нова Зеландія стала 33 країною, які офіційно визнали існування кризи у сфері клімату. повідомляє британська газета Guardian.

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Парламентарі наголошували, що Нова Зеландія потерпає від мінливої й вкрай руйнівної погоди. Зокрема повеней, підйому рівня світового океану і природних пожеж. Під загрозою опинилися добробут новозеландців, основні види промисловості, доступ до водних ресурсів та громадській охороні здоров'я.

Саме тому парламент ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Нова Зеландія: карта

Що таке режим надзвичайної ситуації? Це обстановка у країні, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією. Ця обстановка може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення.



Під час надзвичайної ситуації влада, а передусім – служби цивільного захисту працюватимуть посилено, у спеціальному режимі.

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