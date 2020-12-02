Час бити на сполох: Нова Зеландія вже оголосила надзвичайну ситуацію через зміну клімату
Парламент Нової Зеландії оголосив надзвичайну ситуацію через зміни клімату у країні. Річ у тім, що останнім часом Нова Зеландія потерпає від повеней, природних пожеж та інших стихійних лих.
Таким чином, Нова Зеландія стала 33 країною, які офіційно визнали існування кризи у сфері клімату. повідомляє британська газета Guardian.
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Парламентарі наголошували, що Нова Зеландія потерпає від мінливої й вкрай руйнівної погоди. Зокрема повеней, підйому рівня світового океану і природних пожеж. Під загрозою опинилися добробут новозеландців, основні види промисловості, доступ до водних ресурсів та громадській охороні здоров'я.
Саме тому парламент ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації.
Нова Зеландія: карта
Що таке режим надзвичайної ситуації?Це обстановка у країні, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією. Ця обстановка може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення.
Під час надзвичайної ситуації влада, а передусім – служби цивільного захисту працюватимуть посилено, у спеціальному режимі.
Зміни клімату у світі: головне
- Світова спільнота вже багато років підіймає проблему зміни клімату на найвищому рівні. У 1992 році було прийнято Рамкову конвенцію Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.
- Згодом, у 1997 році був ухвалений знаменитий Кіотський протокол. Він зобов'язує розвинені країни скорочувати викиди парникових газів.
- Однак ставлення до протоколу розділилося: багато країн висловили думку, що глобальні зміни клімату не є безумовно доведеними та стримують їхній економічний розвиток.
- В результаті Китай та Індія відмовилися брати на себе будь-які конкретні зобов'язання, а США підписали Кіотський протокол, але не ратифікували його.
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