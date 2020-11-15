Представники президента Росії Володимира Путіна нібито не хочуть виконувати його вказівки щодо імплементації домовленостей, яких досягнули у Парижі 9 – 10 грудня 2019 року. У такому разі можна вважати, що Путіна "підводить його власна вертикаль".

Саме через це Україна хоче, аби Володимир Зеленський знову зустрівся з Володимиром Путіним. Про це в одному з українських телеканалів заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що є 2 причини, чому українська сторона просить російську забезпечити нову зустріч у "нормандському форматі" до 24 грудня:

по-перше, є нагальні питання – такі, як обмін полоненими;

по-друге, Путін має сказати, як будувати міст: вздовж чи впоперек, адже ніхто не знає, яка політична воля керівництва Росії, що вони намагаються робити далі – це хоче зрозуміти і Україна, і міжнародні партнери.

Потрібна зустріч. У мене повне враження особисте, що його підводить його власна вертикаль – і вони не виконують те, що він їм наказав, поставивши свій підпис під паризькими угодами,

– сказав Арестович.

Він наголосив, що у Росії вирішення стратегічних і тактичних питань "повністю залежить від волі однієї людини і близького кола, яке на неї впливає". Зокрема, домовленостей, яких досягнули у Парижі у 2019 році, так і не виконали.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу