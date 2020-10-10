У Росії в Красноярському краї в річку Ангара вилилося приблизно 500 літрів дизельного палива. Через це влада регіону запровадила режим надзвичайної ситуації, щоправда рятувальників не залучають.

Що про інцидент каже місцева влада

Про вилив нафтопродуктів і режим надзвичайної ситуації повідомило Управління МНС Росії в Красноярському краї. Місцева влада, зі свого боку, каже про розлив суміші "води та залишків дизпалива".

Актуально Росія відмовляється визнавати екокатастрофу на Камчатці, списуючи загибель риб на природу

За даними екстрених служб, інцидент трапився в Кежемському районі на базі в місті Кодинськ під час розгойдування баржі. Причиною могли стати неправильне транспортування, а також значне зношення транспортного контейнера.

Місцева влада запевняє, що нічого страшного не сталося та баржу полагодили миттєво. Водночас обіцяє всі деталі оприлюднити пізніше. Крім того, екологи оцінюють розмір завданої шкоди.

На місце виїхали спеціалісти. Також там триває збір нафтопродуктів із води. Хоча голова Кежемського району заявив, що жодні нафтопродукти в воду не потрапляли та там зараз немає масляних плям.

За даними ЗМІ, розлив нафтопродуктів стався 2 жовтня, коли у районі селища Нова Кежма перекачували паливо з баржі. Спочатку фірма намагалася усунути наслідки самостійно, але згодом повідомили у відповідні служби. Тому про інцидент повідомили лише 9 числа.

Зверніть увагу У Криму висох найбільший в Україні водоспад: гнітюче відео

Попередній схожий інцидент в Росії