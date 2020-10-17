Україна планує до 10 листопада відкрити ще два КПВВ (контрольні пункти в'їзду – виїзду) на лінії розмежування на Донбасі – біля Щастя та Золотого. А також готується до нового розведення військ – мовиться про 4 напрямки.

Про найближчі плани української влади на Донбасі розповів віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише Укрінформ.

Це сталося 16 жовтня під час телемосту Вашингтон – Київ, організованого за ініціативи Інституту миру США, а участь брали посольство України в США і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

Важливо Включення особливого статусу Донбасу до Конституції – шлях до втрати суверенітету, – Резніков

Нові КПВВ на Донбасі

Наразі в Луганській області існує лише один пішохідний перехід через лінію розмежування між окупованими та підконтрольними українському урядові територіями – це Станиця Луганська (утім, з 15 по 31 жовтня прохід через КПВВ закритий).

Єдиний пункт перетину лінії розмежування у Луганській області для автотранспорту (КПВВ "Золоте") закрили ще у 2016 році. Щоб виправити цю ситуацію, Київ готовий відкрити два КПВВ.

Сьогодні готуємо до відкриття – маю надію, до 10 листопада – два нових КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі,

– розповів Резніков.

Нове розведення сил

Станом на 16 жовтня визначені місця 4 пунктів можливого розведення сил і засобів, як запевнив Резніков (про узгодження 4-х ділянок домовилися на засіданні ТКГ ще 2 вересня), і ще 19 зон для гуманітарного розмінування.

Але крапку в цих питаннях не поставили, бо Росія "дещо блокує" переговори в Тристоронній контактній групі. Особливо щодо обміну утримуваними особами. Претензія у РФ все та ж: вибори на окупованих територіях.

Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі. Ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт,

– підсумував Олексій Резніков.

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