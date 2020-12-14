Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала нові докази участі військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії у бойових діях проти України. Вони зібрали фото- і відеофакти перебування російських військовослужбовців в Луганській області України влітку – восени 2014 року.

А також провели докладну ідентифікацію 5 контрактників збройних сил Росії. Детальніше – у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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З чого розпочалось розслідування

Відправною точкою для OSINT-розслідування стала фотографія з альбому контрактника 15-ї бригади. За нею журналістам вдалося точно ідентифікувати 5 фігурантів з 6. Крім цього, в соціальних профілях знайшли додаткові підтвердження:

основні фотографії;

відео, зняті безпосередньо в період бойових дій на території України.

Фігуранти справи

Отже, перший фігурант – Дмитро Іпполітов. Дата народження – 4 березня 1990 року. Родом з міста Чапаєвськ Самарської області. Станом на 2014 рік, є військовослужбовцем контрактної служби 15-ї бригади, можливо, служить там до сьогодні. У соціальних мережах Дмитро Іпполітов намагався приховати свою належність до 15-ї окремої мотострілецької бригади.



Сторінка Дмитра Іпполітова / Скриншот з відео

З його особистого альбому за останній рік зникли фотографії, які вказували на його службу в цьому підрозділі. Список друзів він також скоротив на сотню контактів. Але журналісти зберегли архіви: спільні фото з іншими підозрюваними в участі в інтервенції в Україну допомогли встановити їхні особи.

Другий фігурант – Худошин

Другий фігурант – Дмитро Худошин, родом з міста Саратов. Станом на 2014 рік, військовослужбовець контрактної служби 15-ї бригади Худошин. Він, як і його колеги, намагався приховати свою належність до 15-ї бригади, ховаючись за профілями дружини. В альбомах подружжя мало що вказує на його військову службу.



Дмитро Худошин / Скриншот з відео

Але один слайд, який залишили в альбомі 25 липня 2014 року через неуважність, вказує на обставини українського відрядження. На другому плані можна роздивитися комунікаційний об'єкт – вишку і будівлю, над якою чітко видно державний прапор України. Крім цього, Худошина впізнали на груповому фото військовослужбовців 15-ї бригади.



Комунікаційні об'єкти на фото Худошина / Скриншот з відео

Третій фігурант – Пилипчук

Третій фігурант – Роман Пилипчук. Дата народження – 12 лютого 1994 року, родом з міста Саратов. Також є військовослужбовцем контрактної служби 15-ї бригади. Пилипчук намагався приховати належність до 15-ки, заводив новий нічим непримітний профіль з мінімальною кількістю друзів і сімейними фотографіями. Та в мережі ще збереглися 3 залишених ним акаунти.



Роман Пилипчук / Скриншот з відео

Основою для підозр, що він брав участь у війні проти України, стали такі причини. Його впізнали на груповій фотографії, а в альбомі його другого профілю залишився цілий масив важливих знімків періоду "відрядження" 2014 року. Ці фотографії підкріплюють дані журналістів та ідентифікацію згаданих у розслідуванні російських військовослужбовців. Зокрема, знімки, завантажені у липні – вересні 2014 року, демонструють:

польовий побут самарських контрактників;

бойову екіпіровку;

а також нестатутну форму одягу з білими ідентифікаційними пов'язками, характерними для бойовиків і російських військових періоду активної фази вторгнення в Україну.

На тих фото разом з Пилипчуком впізнали контрактників 15-ї ОМСБр – Іпполітова, Плотнікова і Худошина. Також є знімки з зони бойових дій зі знищеною технікою і боєприпасами.



Форма з білими ідентифікаційними пов'язками / Скриншот з відео

Ще один фігурант – Перфілов

Ще один фігурант – Віталій Перфілов, у соцмережах – "Едмунд Верховой". Дата народження – 6 серпня 1991. Родом з міста Чапаєвськ Самарської області. Перфілов, як і інші його товариші по службі, намагається приховати належність до 15-ї бригади. У соціальних мережах зареєстрований під псевдонімом. Саме в його альбомі знайшли фотографію, завантажену 13 вересня 2014 року, яка стала основою для проведення цього розслідування і допомогла ідентифікувати групу російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.



Віталій Перфілов / Скриншот з відео

Останній фігурант – Плотніков

І останній фігурант, якого ідентифікували – Микола Плотніков. Дата народження – 18 грудня 1981 року. Родом з міста Йошкар-Ола. У соцмережах змінив прізвище на псевдонім "Микола Марінін", але не позбувся фотографій, які його компрометують. Зокрема, фотографії, завантаженої в грудні 2014 року з геолокацією в Луганській області України. Також у нього є фото його відомчих нагород від МО РФ:

► медаль "За повернення Криму";

► медаль "За бойові заслуги".

Плотнікова також впізнали на груповій фотографії військовослужбовців 15-ї ОМСБр. Крім фотографій, на сторінку Плотнікова в грудні 2014 року завантажено відеоролик із заголовком "Як я провів літо 2014". Відео тривалістю приблизно 2 хвилини фіксує колону БТР 15-ї бригади на марші в зоні бойових дій на сході України.



Микола Плотніков / Скриншот з відео

На відео зруйновані будівлі, знищена техніка та випалені поля. За результатами аналізу відеоролика, вдалось встановити локацію – село Новосвітлівка, Краснодонський район Луганської області України. На цьому ж відео впізнали й самого Плотнікова.

Це розслідування – далеко не перший факт фіксації "ростовсько-українських" відряджень 15-ї бригади. Її "бойовий шлях" детально простежений волонтерами InformNapalm. Усім фігурантам рано чи пізно доведеться відповісти за скоєне.