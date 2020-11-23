У Об'єднаних Арабських Еміратах виявили басейн нетрадиційної нафти. Його обсяг, за попередніми підрахунками, становить 22 мільярди барелів на рік.

Що відомо про нові нафтові родовища в Еміратах

Нові родовища знайшли в еміраті Абу-Дабі. Про це заявила Вища нафтова рада Об'єднаних Арабських Еміратів (SPC), повідомляє видання Khaleej Times.

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Також під час засідання члени SPC домовилися про збільшення резервів традиційної нафти на 2 мільярди барелів.

Водночас на нараді затвердили рекордний план нафтової компанії Абу-Дабі ADNOC щодо капітальних видатків на наступні 5 років. Мовиться про суму в 448 мільярдів дірхам або 122 мільярди доларів. Такий план дасть змогу компанії "розумно" зростати.

Загалом упродовж цього періоду ADNOC планує влити в економіку Об'єднаних Арабських Еміратів 160 мільярдів дірхам – це приблизно 44 мільярди доларів.