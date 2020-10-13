Уряд під час свого засідання 13 жовтня прийняв рішення про нові протиепідемілологічні заходи в Україні. Причиною цьому стало значне погіршення ситуації з COVID-19. На коронавірус в Україні вже захворіли понад 270 тисяч людей.

Головною темою зібрання урядовців стала саме критична ситуація з захворюваністю в Україні. Про деталі пише 24 канал. Важливо В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку Основне про рішення Кабміну: Уряд продовжив дію адаптивного карантину до кінця року, тобто до 31 грудня 2020-го. Таке рішення пов'язане з різким збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні та збільшенням госпіталізації таких пацієнтів. Будуть внесені зміни до індикаторів та критеріїв, яким визначається карантин на території України. Зокрема, – вдвічі підвищать показник охоплення тестувань – до 48 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. Внесли зміни також щодо кількості ліжок, що враховані до різних карантинних зон. Зокрема, до загальної кількості більше не будуть враховувати ліжка в дитячих відділеннях, а лише ліжка у відповідних лікарнях, що займаються хворими на COVID-19. Вносять чіткі критерії для введення червоної зони (якщо захворюваність протягом 14 днів становить більше ніж 320 на 100 тисяч населення). Окрім того, вводять посилення карантину на різних рівнях: зокрема, заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів лише до 22 години у всіх карантинних зонах. Вводяться ще більш суворі обмеження у всіх карантинних зонах щодо масових заходів. У зеленій такий захід можна проводити за участю 50 осіб (з дотриманням дистанції у 1,5 метра і масковим режимом), у жовтій – 30 осіб, у помаранчевій – 20. У зеленій, жовтій та помаранчевій зонах можна проводити спортивні змагання, але без глядачів. Виняток становлять лише міжнародні змагання за погодження МОЗ. У червоній зоні роботодавцям пропонують ввести позмінний графік для працівників, а за технічних можливостей – відправити їх на дистанційну роботу, зі збереженням зарплати. Також уряд відправляє школи на канікули з 15 по 30 жовтня з майбутнім переведенням їх на дистанційне навчання. Тим часом закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада з можливим виселенням із гуртожитків. Нацполіція, органи місцевого самоврядування і лікарні мають чітко забезпечити дотримання самоізоляції громадянами, в яких підтвердили COVID-19, а також контактних з ними осіб. Держпродспоживслужба має посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та виконанням карантинних вимог при роботі садочків, ринків, готелів, магазинів та кафе. Місцева влада має виділити додатковий громадський транспорт в години пік, аби уникнути скупчення людей. Президент дав доручення щодо протидії COVID-19 Зазначимо, що саме через несприятливу динаміку із захворюваністю на коронавірус в Україні, президент Володимир Зеленський 11 жовтня дав низку доручень задля стабілізації ситуації. Зокрема: МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту та препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу.

У Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі у великих приміщеннях. До прикладу, у Палаці Спорту в столиці. Це на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Відомчі лікарні та заклади, які підпорядковані Медичній академії наук, теж мають готуватися до прийому хворих на СOVID-19.

Інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучать до роботи в інфекційних лікарнях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Зверніть увагу! Загальнонаціональний карантин був введений в Україні 12 березня. До травня діяв суворий локдаун, під час якого були заборонені робота шкіл, дитсадків, закладів громадського харчування, громадського транспорту тощо.



Від травня обмеження почали поступово знімати, а уряд ввів дію адаптивний карантин та запровадив зонування України відносно ситуації з коронавірусом в тому чи іншому регіоні. Коронавірус в Україні: головне В Україні вже декілька днів підряд фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, за кілька попередніх днів кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч.

Загалом в Україні станом на 13 жовтня зафіксували 270 587 випадків COVID-19, з них летальних – 5 122. Одужати вдалося 116 562 людям.