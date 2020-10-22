У Луганській області розпочали діяти додаткові тимчасові обмеження на кордоні з Росією. Зокрема, не можна просто так перебувати поблизу кордону. Дотримуватись цих правил слід до кінця 2020 року.

Обмеження діятимуть до кінця року

Обмеження встановили, аби протидіяти протиправні діяльності на кордоні. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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У ДПСУ кажуть, що саме на цій ділянці кордону все частіше пробують незаконно провезти товари. Прикордонників пробували підкупити. На дії зловмисників працівникам Держприкордонслужби навіть доводилось застосовувати зброю.

Які обмеження встановили

забороняється перебувати в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів;

винятки: представники правоохоронних органів, особи, які проводять сільськогосподарські роботи. Списки робітників слід погодити в Держприкордонслужбі. Також це правило не поширюється на мешканців цих територій, або осіб, що мають запрошення від близьких родичів.

На яких територіях діють обмеження:

Чугинська сільська рада: село Деркульське, вулиця Степова; село Олександрівка, вулиця Набережна (непарний бік), вулиця Вишнева; село Золотарівка, вулиця Сонячна;

Комишненська сільська рада: село Юганівка, вулиця Юганівська, вулиця Сонячна, вулиця Миру, вулиця Річкова, провулок Річковий, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";

Козлівська сільська рада: село Залісне, вулиця Івана Франка;

Танюшівська сільська рада: село Палагеївка, вулиця Степова;

Шарівська сільська рада: село Шарівка, вулиця Набережна, вулиця Новоселівка.

Також додаткові режимні обмеження запроваджені і в межах селища Мілове, по території якого проходить кордон.