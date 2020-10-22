Нові парламентські вибори в Киргизстані не відбудуться в 2020 році: причина
Повторні парламентські вибори у Киргизстані пройдуть не раніше ніж у 2021 році. Відповідне рішення ухвалили депутати Жогорку Кенеша (перекладається як Верховна Рада, киргизький парламент).
У Киргизстані відтермінували повторні парламентські вибори
Власне депутати киргизького парламенту ухвалили закон, який відтерміновує проведення повторних парламентських виборів в країні. Про це повідомляє пресслужба Жогорку Кенеша.
Важливо Президент Киргизстану Жеенбеков пішов у відставку через протести
Таким чином, парламент Киргизстану дещо змінив конституцію країни, внаслідок чого дію статтей, які регламентують проведення повторних виборів, було тимчасово зупинено.
Згідно з ухваленим документом, повторні парламентські вибори має бути призначено після проведення конституційної реформи, але не пізніше ніж 1 червня 2021 року. Самі ж конституційні зміни в країні мають пройти до 10 січня 2021 року.
Як зазначив один із авторів документу, необхідність ухвалення вищезазначеного закону продиктувало багато причин. Також далася взнаки суспільно-політична ситуація в Киргизстані.
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Повторні парламентські вибори в Киргизстані: що відомо
- На попередніх виборах, які відбулися на початку жовтня, перемогли здебільшого провладні сили та жодна з опозиційних.
- Це неабияк обурило людей, тому вони вийшли на вулиці з протестами.
- Зрештою демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента. Мітингувальників розганяли важкою технікою та силою. У заворушеннях загинув один чоловік, а потерпілих нарахували понад тисячу.
- Згодом ЦВК усе ж не визнала результати голосування. Нові вибори попередньо призначили на 20 грудня. І їхнє повторне проведення обійдеться бюджету Киргизстану у 5,6 мільйона доларів.
- Крім того, оскільки президент Киргизстану Жеенбеков пішов у відставку, то Центрвиборчком також призначив і нові президентські вибори. Весь виборчий процес планували закінчити в січні 2021 року.\