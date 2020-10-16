Урядова комісія з надзвичайних ситуацій схвалила нові обмеження для регіонів червоної карантинної зони. Нині там опинилися 8 обласних центрів і кілька десятків районів у 14 областях.

Про нові карантинні обмеження для регіонів червоної карантинної зони повідомляє Кабінет Міністрів України. Документ передовсім передбачає винятки для червоних регіонів з загальних карантинних правил.

До слова В Україні оновили карантинні зони: які регіони в червоному й помаранчевому списках

Коротко про нові обмеження:

Громадський транспорт – може продовжувати роботу в усіх червоних регіонах.

– може продовжувати роботу в усіх червоних регіонах. Ротота торгово-розважальних центрів і магазинів не першої необхідності – дозволена в усіх червоних зонах, крім Донецької області.

– дозволена в усіх червоних зонах, крім Донецької області. Посадка пасажирів у транспорт від приміського до міжобласного – дозволена в Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях.

від приміського до міжобласного – дозволена в Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях. Відвідування закладів соціальних послуг реабілітації сімей – дозволено в Донецькій області.

– дозволено в Донецькій області. Робота шкіл, коледжів і вищих навчальних закладів – дозволена в Івано-Франківській, Полтавській, Хмельницькій і Харківській областях.

– дозволена в Івано-Франківській, Полтавській, Хмельницькій і Харківській областях. Робота ресторанів і кафе – дозволена в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

– дозволена в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях. Робота інших розважальних закладів – дозволена в Київській області.

Крім того, дозволена робота тих закладів, які були визначені урядом ще постановою від 22 липня. Це банки, страхові агентста, медичні й ветеринарні установи, заправки, станції техобслуговування автомобілів, комп'ютерні сервіси, ремонт побутової техніки й поштові відділення, а також робота громадського харчування на виніс і доставку.

Зверніть увагу! Ці винятки діють лише у визначених регіонах червоної зони. Якщо поряд з винятком не вказано якийсь регіон, отже там такі обмеження досі діють. У регіонах інших карантинних зон таких обмежень просто немає.

Які регіони потрапили в червону карантинну зону: