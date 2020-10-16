Нові обмеження червоної карантинної зони: що вони передбачають
Урядова комісія з надзвичайних ситуацій схвалила нові обмеження для регіонів червоної карантинної зони. Нині там опинилися 8 обласних центрів і кілька десятків районів у 14 областях.
Про нові карантинні обмеження для регіонів червоної карантинної зони повідомляє Кабінет Міністрів України. Документ передовсім передбачає винятки для червоних регіонів з загальних карантинних правил.
До слова В Україні оновили карантинні зони: які регіони в червоному й помаранчевому списках
Коротко про нові обмеження:
- Громадський транспорт – може продовжувати роботу в усіх червоних регіонах.
- Ротота торгово-розважальних центрів і магазинів не першої необхідності – дозволена в усіх червоних зонах, крім Донецької області.
- Посадка пасажирів у транспорт від приміського до міжобласного – дозволена в Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях.
- Відвідування закладів соціальних послуг реабілітації сімей – дозволено в Донецькій області.
- Робота шкіл, коледжів і вищих навчальних закладів – дозволена в Івано-Франківській, Полтавській, Хмельницькій і Харківській областях.
- Робота ресторанів і кафе – дозволена в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.
- Робота інших розважальних закладів – дозволена в Київській області.
Крім того, дозволена робота тих закладів, які були визначені урядом ще постановою від 22 липня. Це банки, страхові агентста, медичні й ветеринарні установи, заправки, станції техобслуговування автомобілів, комп'ютерні сервіси, ремонт побутової техніки й поштові відділення, а також робота громадського харчування на виніс і доставку.
Які регіони потрапили в червону карантинну зону:
- міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;
- місто Івано-Франківськ;
- місто Васильків і Бориспільський район Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне й Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський і Троїцький райони Луганської області;
- місто Біляївка й Татарбунарський район Одеської області;
- місто Полтава;
- міста Дубно, Вараш й Острог, Здолбунівський і Костопільський райони Рівненської області;
- місто Суми й Сумський район Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький і Монастириський райони Тернопільської області;
- міста Харків і Люботин, Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Нетішин і Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;
- міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;
- міста Чернівці й Новодністровськ, Кельменецький і Кіцманський райони Чернівецької області;
- міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області.