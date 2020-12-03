Нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала питання про нові призначення в Кабінеті Міністрів України. За її словами, це може трапитись вже у 2021 році.

Наразі є низка важливих питань, які уряд повинен розглянути до кінця 2020 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За словами Кравчук, тепер потрібно сконцентруватися на голосуванні за бюджет-2021 та вирішити усі питання, пов'язані з діяльністю Конституційного Суду.

Якщо якісь кадрові рішення у Кабміні й будуть, то вже у новому році,

– заявила вона.

Депутатка зазначила, що наразі в Україні є ще низка міністерств, які тимчасово очолюють виконувачі обов'язків. Вона припустила, що через це кадрові питання щодо Кабміну рано чи пізно таки виникнуть.

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