Проти Росії зараз вводять переважно персоніфіковані санкції, які не мають серйозного впливу на економіку країни, втім, вони допомагають стримувати російську агресію.

Європа погрожує Росії новими санкціями, в Москві ж обурюються та обіцяють ввести санкції проти європейців у відповідь. Росія вже не перший рік знаходиться під санаційним тиском, але не всі погоджуються, що це негативно впливає на країну-агресора. Сайт 24 каналу розбирався, наскільки дієвий механізм санкцій, як він впливає на Росію та чи є позитивні моменти для України.

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Наскільки дієві санкції проти Росії

Франція та Німеччина вирішили відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та запровадити нові санкції проти Росії. Відомо, що це будуть саме персональні санкції для окремих осіб. До цього списку потраплять люди з адміністрації президенту та ті, хто причетні до розробки отрути "Новачок".

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Експерти пояснюють, що персоніфіковані санкції не мають великого впливу на економіку країни. Політолог Володимир Фесенко, нагадує, що по Росії в зв’язку з Україною є санкції по Криму, які переважно персоніфіковані. Це було покарання окремих осіб та організації за участь у анексії Криму. Зараз також хочуть вводити санкції і за Кримський міст. Але найбільш вагомі санкції, економічні, проти Росії, з’явилися після того, як був збитий МН-17.

Навколо цих санкцій є багато дискусій, мовляв, якщо Росія не закінчила війну, то санкції не дієві. Треба розуміти, що ефект санкцій у стримуванні. Якщо б не було цього стримуючого ефекту, масштаби російської агресії були б набагато більші, — каже Фесенко.

Він додає, що шкода від таких санкцій є. За різними підрахунками санкції відрізають від Росії 1-1,5% від ВВП, це менше, ніж втрат від падіння цін на нафту, але це також вагомо. Найбільш вагомий ефект від відсутності можливості залучити фінансові і технологічні ресурси заходу. Наприклад, зараз Росія не може розвивати видобуток нафти й газу у Арктиці, тому що потрібні сучасні технології, яких у Росії немає.

"У нас є ілюзія, що, якщо ввести кардинальні санкції, то Росія капітулює, звільнить Донбас і віддасть Крим. Але це ілюзії. Наведу приклад, абсолютно дієвих санкцій, які б дали 100% ефект, не було. Ні по Лівії, коли був Каддафі, ні по Іраку, ні по Ірану. По Ірану діяли набагато жорсткіші санкції, був стримуючий ефект, але капітуляції Ірану не відбулося", — додав Фесенко.

Політологиня Катерина Одарченко, зазначає, що ті санкції, які зараз вводять США та Європейський союз — це, здебільшого, санкції персональні. Вони пов’язані з конкретними особистостями, які наближені до Путіна. Це впливає на економіку, але не настільки суттєво.

Я не бачу передумови зараз для того, аби вводили санкції більш жорсткого характеру, які б мали суттєвий вплив на економіку Росії. Росія так само платить лобістам у Євросоюзі та Америці, добиваючись м’якого підходу, щодо санкцій, — каже Одарченко.

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Як санкції проти Росії впливають на Україну

Юрій Шуліпа, директор Міжнародної спілки "Інститут національної політики", зауважив, що на Росію ці санкції вплинуть швидше морально, ніж спричинять ослаблення російської агресії проти іноземних держав.

На поліпшення абсолютно беззахисного становища протестних активістів та осіб, що мають антипутінську позицію, обговорювані санкції ніяк не вплинуть. Від введених санкцій для України позитивним моментом є загальне зміцнення санаційного каркасу проти Росії, в тому плані, що санкції не зникають, вони зберігаються, і їх стає більше, — пояснив Шуліпа.

Олександр Хмелевський, незалежний експерт та кандидат економічних наук, каже, що санкції, які були введені раніше, забороняють співпрацю західних компаній з російськими. Проте, насправді, співпраця триває. Угоди укладаються через компанії інших країн, тому реального впливу на економіку Росії санкції не мають.

"Навряд чи нові санкції суттєво вплинуть на Росію та ослаблять її. Україна зі свого боку продовжує торгувати з Росією. Зокрема, купує вугілля, нафтопродукти, добрива та інші продукти. Тобто, сама Україна не запровадила санкцій проти Росії. Все це запровадження санкцій нагадує якусь гру. Сторони запроваджують санкції та самі їх обходять. Тобто, сторони налаштовані на співпрацю, а санкції є лише формальністю", — висловив свою думку Хмелевський.

Марія Гелетій, заступниця директора проєкту Українського незалежного центру політичних досліджень, відзначила, що санкції підривають економіку Росії, фактично зменшують ресурси для фінансування війни, а отже підриватимуть підтримку до керівництва Росії з боку населення. І про ефект, санкцій зокрема, свідчить падіння рівня довіри до Володимира Путіна (у 2020 рівень довіри впав до рівня 2006 року). Більше того, санкції б'ють по близькому оточенню Путіна. Серед недоліків санкцій — ефект наступає не так швидко і необхідний час, якого немає в умовах війни.

Заяви про нові санкції, є ще більш важливими на тлі нещодавніх настроїв у багатьох європейських столицях, щодо послаблення санкцій. Тому, ситуація з Навальним дає нам шанс повернути вигідну для України позицію Європейського Союзу, зокрема Німеччини, та продовжити роботу дипломатів по примусу Росії до миру, — каже Гелетій.