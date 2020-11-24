Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти трьох російських компаній. Вони порушили закон про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії.

Санкції були запроваджені 6 листопада, але опублікували їх сьогодні, 24 листопада, на сайті Федерального реєстру США.

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Які компанії потрапили під санкції США

Санкції запроваджені проти двох компаній з Китаю і трьох – з Росії. Зокрема, "Авиазапчасть", ВАТ "Елекон" і Nilco Group, а також їхніх дочірніх структур. Тепер американським фізичним і юридичним особам заборонено працювати з цими організаціями.

Що передбачає закон, який порушили російські компанії

Штрафні санкції для іноземних юридичних і фізичних осіб за передачу або придбання в Ірану з 1 січня 1999 року.

Передачу або придбання Сирії з 1 січня 2005 року.

Передачу або придбання у Північній Кореї з 1 січня 2006 року товарів, послуг або технологій, здатних внести матеріальний внесок у розробку зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем.

Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції щодо компаній з Росії, яких звинуватили в причетності до примусового експорту робочої сили з Північної Кореї. В чорний список внесли російську будівельну компанію Mokran LLC та Cholsan General Trading Corporation – північнокорейську компанію, що працює в Росії. Детальніше про це читайте за посиланням.