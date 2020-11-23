В 11 містах України 22 листопада 2020 року минув 2 тур місцевих виборів. У більшості міст перемогли чинні очільники.

Однак офіційні результати мають з'явитися до 27 листопада 2020 року. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

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На думку політолога Бориса Тизенгаузена, у більшості міст знову обрали чинних мерів через те, що нові кандидати займають слабшу позицію.

Виборча кампанія чинних мерів почалася тоді, коли вони обійняли цю посаду,

– заявив він.

За словами політолога, усі дороги, стадіони та дитячі садки – фактично виборча кампанія мерів.

Що допомогло залишитись на посаді

Знову перемогти на місцевих виборах зокрема допомогла пандемія COVID-19. Увесь негатив від карантинних обмежень перейняли на себе нові кандидати. Саме це дало можливість багатьом міським головам втриматись у кріслі мера.

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За словами політексперта Олександра Солонтая, на такий розвиток подій значною мірою вплинуло абсолютне оновлення кандидатів на президентських виборах 2019 року.

"Тепер люди дали крок назад і вирішили, що тоді оновили владу дуже сильно, а тут навпаки треба слабше. Виборці наче хотіли знайти компроміс", – розповів Солонтай.

У яких містах обрали чинних мерів

Черкаси

На своїй посаді залишився чинний мер Черкас Анатолій Бондаренко. Втім, він вже очолюватиме ОТГ. За даними екзитполів, Бондаренко здобув понад 54%, обігнавши нового кандидата від партії "Голос" Віктора Євпака.

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Багатьом людям Бондаренко запам'ятався тим, що навесні 2020 року бойкотував всеукраїнський локдаун.

Дніпро

На своєму місці залишається й очільник Дніпра Борис Філатов. За нього проголосували понад 80% виборців.



Екзитполи виборів мера Дніпра в другому турі / Інфографіка 24 каналу

Львів

За даними екзитполу, з чималим відривом головою Львівської ОТГ стає чинний мер Львова Андрій Садовий. Довкола цієї виборчої кампанії точились неабиякі пристрасті.



Екзитполи виборів мера Львова в другому турі / Інфографіка 24 каналу

Що стало особливістю виборів

Як переконують фахівці, відмінністю виборчої кампанії 2020 року від попередніх є те, що боротьба за головування у багатьох містах вийшла за межі місцевої.

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"Якщо порівнювати з виборами 2015 року, то такого залучення загальнонаціональних політичних лідерів у конкретні місцеві виборчі процеси не було", – зазначив аналітик ОПОРИ.

Де ще обиратимуть мерів

Вже 29 листопада 2020 року очільника міста обиратимуть у Чернівцях, а 6 грудня – у Кривому Розі. Також перевибори призначили в Новогород-Сіверському, Борисполі й Конотопі. У цих містах лідери перегонів померли від коронавірусу.

За рішенням суду вибори оголосили ще у Київській та Вінницькій областях. Втім, вони відбудуться вже на початку 2021 року.

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