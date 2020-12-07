Генасамблея ООН підтримала проєкт посиленої резолюції України щодо Криму. Представник омбудсмена Лисянський побився з охоронцем ресторану на Донеччині. Андрія Антоненка знову залишили під вартою. НАБУ закрило справу проти судді Вовка про неправдиве декларування. Черговий скандал на Закарпатті: партія закарпатських угорців влаштувала демарш. Такими були головні новини 7 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 7 грудня:

Генасамблея підтримала резолюцію України

Ще сьогодні Путін і Меркель обговорили перемир'я на Донбасі: деталі

Генасамблея ООН під час засідання 7 грудня підтримали проєкт посиленої резолюції України щодо Криму.

Документ передбачає посилення взаємодії міжнародної спільноти задля тиску на Росію як країну-окупанта. Його метою буде змусити Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Проєкт резолюції підтримали понад 60 світових країн. Проти проєкту виступили 17 країн. Ще 62 держави утрималися від рішення.

Які країни голосували "проти"(неповний перелік)

Росія

Вірменія

Білорусь

Сербія

Сирія

Венесуела

Зімбабве

Камбоджа

Китай

Куба

КНДР

Киргизстан

Лаос

М'янма,

Нікарагуа

Іран

Які країни голосували "за"(неповний перелік)

Німеччина

Грузія

Угорщина

Польща

Франція

Хорватія

Ізраїль

Італія

США

Туреччина

Британія

Естонія

Швейцарія

Кіпр

Такі позитивні новини прокоментував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він переконаний, що відтепер Київ має у своєму юридичному арсеналі "додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму".

Цьогорічна резолюція – новий елемент зростального правового тиску на Росію,

– наголосив Кулеба.

За його словами, ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яке "розглядає перетворення півострова на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні".

Бійка за участю Лисянського

З важливого Українцям збільшать пенсію в грудні: кому і на скільки

Представник омбудсмена Людмили Денісової на Донбасі Павло Лисянський втрапив у скандал. Він став ініціатором та учасником бійки у ресторані міста Святогірська на Донеччині.

Відео колотнечі за його участю оприлюднили у мережі. Конфлікт виник через карантинні обмеження, яких намагався дотримуватися ресторан. Працівники закладу просили компанію, в якій перебував Лисянський, покинути приміщення, бо вони закриваються після 22:00, як це передбачає законодавство.

У цей час до охоронця піднявся Павло Лисянський. Він підвищив голос і наполягав, що компанія піде з закладу, "щойно доп'є свої напої". Охоронець натомість заявив, що викличе поліцію.

Ти чьо "умнічаєш"? Ти що, "мусарской"? Якщо ти "мусарів" викликаєш, то хто ти? Ти мені "мусарів" збираєшся викликати – ти що, "мусарской"?

– кричав представник омбудсмена.

Після цього він повалив охоронця закладу на підлогу й почав бити ногами.

Бійка за участю Лисянського: відео

В Офісі омбудсмена на ситуацію відреагували. Так, сама Людмила Денісова повідомила, що вже відсторонила від посади Лисянського на час поки триватиме службове розслідування інциденту.

Вона також додала, що підлеглий сам розповів їй про цей інцидент.

Антоненка залишили під вартою

Це цікаво Збірна України отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу 2022 року: результати

Київський апеляційний суд 7 грудня розглянув апеляцію щодо тримання під вартою Андрія Антоненка – підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Так, йому знову відмовили у зміні запобіжного заходу залишили за ґратами.



Андрій Антоненко в суді / Фото 24 каналу

Тим часом під будівлею суду пройшла акція протесту на підтримку Антоненка. Зауважимо, що приміщення суду і зал засідань упродовж усього дня були взяті під посилену охорону.

Воно й не дивно, адже під час попередніх засідань суду неодноразово виникали сутички. Активісти вимагали звільнення Антоненка з-під варти.

Справу проти судді Вовка нібито закрили

Зверніть увагу Маємо готуватися до цього, – Джапарова про загрозу нападу Росії з Півдня

Детектив НАБУ нібито закрив справу проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сталося це, за даними ЗМІ, ще 11 листопада через скандальне рішення Конституційного Суду.

Що відомо про справу проти Вовка? Її відкрили за фактом можливої брехні в декларації. За версією слідства, суддя Павло Вовк не задекларував будинок і землю у Віті Поштовій, що під Києвом, які належить його колишній дружині. У НАБУ вважали, що Вовк "фіктивно" розвівся з дружиною, а сам і надалі з нею проживав.

Зауважимо, що разом із цією справою, НАБУ і САП розслідували ймовірне незаконне збагачення Вовка. Щоправда, цей епізод закрили через інше рішення КСУ у лютому 2019 року. Тоді суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Тепер, як пишуть ЗМІ, закрили й справу про брехню в декларації.

Ще один скандал на Закарпатті

Дивіться також Ніхто не прагне громадянської війни на Закарпатті, – посол Угорщини

Перша сесія обласної ради найзахіднішої області України відзначилась демаршем партії угорців Закарпаття. Її представники демонстративно покинули залу засідань, заявивши, що не будуть голосувати за главу облради через політичні переслідування.

Зверніть увагу! Партія угорців відстоює політичні інтереси угорської меншини. Першим лідером партії був Микола Ковач. Голосувати за цю партію на місцевих виборах закликав сам міністр закордонних справ сусідньої Угорщини Петер Сійярто.

Зауважимо, що попри демарш депутатів від партії угорців Закарпаття, облради таки обрали: ним став поки чинний голова місцевої облдержадміністрації Олексій Петров.