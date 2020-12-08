Локдаун точно не запровадять в Україні з 2 січня, водночас під час посилення карантину транспорт працюватиме. Азербайджан пропонував Вірменії 5 мільярдів доларів за вихід із Нагірного Карабаху. Після скандального рішення КСУ НАЗК зацікавилося президентом Володимиром Зеленським. Такими були головні новини 8 грудня.

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Локдаун в Україні: свіжа інформація

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що локдаун в Україні розпочнеться точно не 2 січня. За його словами, наразі уряд працює над фінальною версією обмежень, які ланують представити 9 грудня. Про це повідомляє 24 канал.

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Щодо інших обмежень, за словами Степанова, уряд не закриватиме ні міський транспорт, ні міжнародне авіасполучення. Тобто, все, що стосується транспорту, працюватиме під час жорсткого карантину.

Очільник МОЗ додав, якщо говорити про кінцеві обмеження, то всі вони будуть дієвими.

Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що в кінці січня – на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус,

– зауважив Степанов.

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Азербайджан пропонував Вірменії за Нагірний Карабах 5 мільярдів: деталі

У мережі оприлюднили розмову президента Білорусі Олександра Лукашенка з колишнім лідером Вірменії Сержом Саргсяном. Запис начебто було зроблено в 2016 році на сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Тоді минуло пів року після так званої чотириденної війни, коли відбулося найбільше після 90-их загострення в Нагірному Карабасі.

Очільники країн обговорювали пропозицію Азербайджану за вихід Вірменії з Нагірного Карабаху. Ціна питання – 5 мільярдів доларів. Більше того, про таку ініціативу Баку знали далеко за межами двох держав.

Під час обговорення Олександр Лукашенко переконував Сержа Саргсяна, що його позиція щодо Нагірного Карабаху – доволі слабка. Мовляв, єдиний його аргумент – це те, що після звільнення тих територій Азербайджан зайде й на територію Вірменії.

Натомість вірменський президент не розумів, чому позиція – "занадто слабка". Він наголошував, що не збирається просто так віддавати Нагірний Карабах, адже там загинули тисячі вірмен. Водночас він заявив, що дасть Ільхаму Алієву 6 мільярдів, але нехай Азербайджан відмовиться від тих районів.

До слова, у Саргсяна вже підтвердили справжність цієї розмови. Щоправда, в його оточенні лише висловили здивування, чому це потрапило в мережу.

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НАЗК перевіряло Зеленського

У НАЗК зізналися, після того, як КСУ ухвалив рішення щодо скасування відповідальності за брехню в декларації, вони перевіряли 1 людину з Офісу Президента. Цією особою був сам Володимир Зеленський. Інших працівників ОПУ вони не перевіряли. Щоправда, перед цим агентство попередило керівників держави про можливу перевірку декларацій.

Зауважимо, раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела в ОПУ та антикорупційних органах стверджували, що Конституційний Суд ухвалив скандальне рішення з відома Банкової. І Офіс Президента нібито не протидіяв цьому, тому що у НАЗК були претензії до декларацій деяких його функціонерів.

Додамо, що голова НАЗК Олександр Новіков виступає проти так званого компромісного законопроєкту про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Він це аргументував тим, що ухвалений законопроєкт не передбачає позбавлення волі для чиновників, які навмисно не подають декларацію або вказують в ній недостовірні відомості.

Згідно з "компромісним законопроєктом", чиновники тепер можуть відбутися штрафом за багатомільйонні фінансові шахрайські дії, не подавати декларацію взагалі й приховувати майно, набуте нечесним шляхом.

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До України йде потепління

Упродовж кількох найближчих в Україні морози відступлять і сюди прийде відносно тепла погода. У деяких регіонах навіть обіцяють до 12 градусів тепла. Щоправда, вночі таки буде холодно.

У північних та східних областях буде прохолодно. На сході і північному сході – -3...+2 градуси. На Заході та Півдні – без морозу, лише до +7 градусів. В Одеській області буде найтепліше – +7...+12 градусів.

У Києві та на Правобережжі прогнозують мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь. На решті території опадів не буде.

Синоптики припускають, температура вище нуля протримається в Україні до кінця тижня. Хоча вночі стовпчики термометрів опускатимуться.

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До слова, крім потепління, також попереджають про люті морози під час першого місяця зими.