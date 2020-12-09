Кабінет Міністрів запровадив в Україні локдаун, який діятиме з 8 по 24 січня. На Тернопільщині впав легкомоторний літак. Державна фіскальна служба отримала нового голову. Україна звільнила з полону двох своїх громадян, яких 3 роки утримували в Іраку. Рівно рік тому в Парижі відбувся саміт очільників держав "нормандської четвірки". Такими були головні новини 9 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Дати локдауну

Під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня урядовці ухвалили чимало важливих рішень, серед них – продовження карантину та запровадження локдауну.

Актуально В Україні вводять локдаун: коли та на скільки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про продовження загальнонаціонального карантину в Україні до 28 лютого 2021 року. У цей період на всій території України діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Обмеження помаранчевої зони: головне

На концертах, спортивних, релігійних та інших заходах можуть перебувати до 20 людей. Вони повинні дотримуватися дистанції – 1,5 метра.

У музеях, спортзалах та фітнес-центрах кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на половину. У транспорті кількість місць обмежується сидячими.

Заборонена робота дискотек і нічних клубів. З 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть лише доставляти їжу, але не приймати відвідувачів.

Заборонена робота закладів розміщення, крім тих, які надають соціальні послуги.

Що відомо про локдаун

Водночас впродовж 8 – 24 січня у державі діятимуть ще жорсткіші обмеження. Прем'єр Шмигаль заявив, що наразі ситуація складна, але позитивні тенденції є. Також він зазначив, що причиною цього є карантин вихідного дня та штрафи за неносіння масок.

Попри те, що локдаун запровадять вже після новорічних свят, уряд вирішив назвати обмеження "Зимові канікули заради безпеки".

Що буде під забороною під час локдауну

Відвідування закладів освіти, крім дошкільної. Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, крім купівлі товарів першої необхідності.

Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Проведення культурних масових заходів. Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.

Прийом відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.

Прийом відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.

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Авіакатастрофа на Тернопільщині

Поблизу села Золота Слобода, що на Тернопільщині, впав легкомоторний літак. Неподалік виявили тіло людини. За попередньою інформацією, жертвою став пілот. Авіакатастрофа сталася приблизно о 17:00. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила літак з розбитою кабіною та відірваним мотором.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини падіння легкомоторного літака. На місці інциденту працюють співробітники ДСНС, залучена спецтехніка.



Авіакатастрофа на Тернопільщині / Фото ДСНС



Аварія біля села Золота Слобода на Тернопільщині / Фото ДСНС

Новий очільник Державної фіскальної служби

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України. До останнього часу обов'язки голови Державної фіскальної служби виконував Сергій Солодченко. На цій посаді він змінив також тимчасового керівника Дениса Гутенка. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

Що відомо про Вадима Мельника

Він народився 2 травня 1972 року на Житомирі. Першу вищу освіту здобув у Харківському військовому університеті за спеціальністю "Радіотехнічні засоби". Потім вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Завершив Мельник навчання у 2000 році за спеціальністю "Правознавство".

Після навчання спершу працював у Збройних силах , зокрема перебував у розпорядженні начальника Харківського військового університету.

, зокрема перебував у розпорядженні начальника Харківського військового університету. Після звільнення виконував обов'язки старшого слідчого податкової міліції у Василькові на Київщині. Надалі займав керівні посади в органах державної податкової служби управління податкової міліції.

управління податкової міліції. За Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС. Пізніше Мельник очолив це управління.

У 2016 році подав декларацію у зв'язку зі звільненням з посади. Там – 270 тисяч гривень зарплати за січень – вересень, 2,5 мільйона гривень подарунку від брата та небанківська позика у майже мільйон гривень.

Звільнення з полону українців

Україна звільнила двох своїх громадян з полону. На батьківщину повернулися Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

На звільнення українців відреагували омбудсменка Людмила Денісова й глава МЗС Дмитро Разумков.

Людмила Денісова

Омбудсменка підкреслила, що повернення українців додому – це завжди свято. Та передумовою цього є важка боротьба за кожного українця, що перебуває в таких умовах у будь-якій державі світу.

Це величезна боротьба президента України, Офісу Президента, МЗС і консульських служб у кожній країні. Я дуже вдячна, що напередодні міжнародного дня прав людини це відбулося,

– зазначила Людмила Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що ця історія є нагадуванням усім українським громадянам, які, на жаль, досі залишаються в полоні, зокрема російському, що повернення обов'язково відбудеться.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ зауважив, що повернення українських громадян з полону – це новини, які справді приємно повідомляти.

"Я щиро вітаю родичів і близьких громадян, що повернулися. Хочу запевнити усіх: українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще", – заявив Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу! Станом на кінець жовтня у російських в'язницях перебували 76 політичних бранців з України. Усього в Росії засуджено та затримано 6 800 наших громадян.

Річниця Нормандського саміту

Рівно рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбувся саміт очільників держав "нормандської четвірки". У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

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Що вдалося зробити Україні після саміту в Парижі В грудні 2019 року та у квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб, завдяки яким вдалося повернути з полону багатьох українців.

Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил і засобів і продовження процесу розмінування.

Також здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища та покращення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту на Донбасі. Які наступні кроки Києва Подальше звільнення утримуваних осіб.

Забезпечення повного та безумовного допуску міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб. Насамперед мовиться про допуск Міжнародного комітету Червоного хреста.

Відкриття та належна робота пунктів пропуску через лінію розмежування.

Виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),

Продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту.