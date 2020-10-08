Чорні скриньки Ан-26 розшифрували: розслідування виявило грубі порушення. Анатолій Загородній став президентом НАН України. Україна та Британія підписали Меморандум про посилення співпраці у військово-технічній сфері. Українці почали гірше ставитися до Росії. Андрій Коболєв прогнозує падіння цін на газ взимку 2020 – 2021 років. Такими були головні новини середи, 7 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за 7 жовтня:

Результати розшифрування чорних скриньок Ан-26

За даними дешифрування бортових самописців вдалося повністю відновити трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський.

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Що вдалося встановити

Зміст перемовин – як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

– як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це трапилося у результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна.

нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це трапилося у результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Розслідування засвідчило наявність грубих порушень: як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом.

Наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш продовжує свою роботу. Міністерство оборони має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Згодом матеріали передадуть до військових комісаріатів.

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Що відомо про авіакатастрофу Ан-26

Військовий літак Ан-26 розбився під час навчального польоту 25 вересня. Трагедія трапилася біля Чугуєва на Харківщині.

Загинули 19 курсантів та 7 офіцерів. Врятуватися вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

Новий президент НАН України

7 жовтня шляхом таємного голосування обрали нового президента Національної академії наук України. Ним став Анатолій Загородній.

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Що відомо про Загороднього

Йому 69 років, він родом з Полтавщини. З 1972 року працював в Інституті теоретичної фізики НАН України. У 2003 році став директором цього інституту.

У 1992 – 2005 роках був професором Києво-Могилянської академії, а у 2009 – 2011 роках працював головним ученим секретарем НАН.

Загородній відомий своїми науковими працями в галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазми, статистичної фізики. Також чоловік розвивав наукові теорії у цих напрямках.

Цікаво! Протягом 58 років президентом НАН України був відомий вчений Борис Патон. Однак 19 серпня 2020 року він помер. Раніше Патон розповідав, що бачить наступним президентом НАН саме Загороднього.

Велика Британія та Україна підписали меморандум

Міністр оборони України Андрій Таран та держсекретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством у військовій і військово-технічній сферах.

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Зокрема, документ передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів.

В Офісі Президента повідомили, що співпраця підвищить ефективність і дозволить скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері. А це є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні.

Українці почали гірше ставитися до РФ

У серпні та вересні українці почали гірше ставитися до Росії. Натомість зі сторони росіян зафіксували протилежний результат. Про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

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Результати дослідження

Як українці ставляться до РФ:

42% – добре або дуже добре;

42% – погано або дуже погано;

16% – не визначилися.

Як росіяни ставляться до України:

48% – добре або дуже добре;

43% – погано або дуже погано;

9% – не визначилися.

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Соціологи також відзначили, що ставлення українців до Росії істотно залежить від регіону:

на заході позитивно ставляться до Росії 30%,

у центрі – 38%,

на півдні – 52%,

на сході – 56%.

Більшість тих, хто негативно ставиться до РФ, проживають у західному регіоні (56%), найменше таких людей у східному (27%).

До слова, схожий результат, коли ставлення росіян до українців краще, ніж українців до росіян фіксують вдруге за всю історію спостережень.

Як змінювалася статистика

За весь період спостережень (крім вересня 2019 року) українці краще ставилися до Росії , ніж росіяни до України.

, ніж росіяни до України. У вересні 2019 року ставлення росіян до України було дещо краще, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо поліпшилася.

Що відомо про опитування? КМІС провів його методом телефонного інтерв'ю у період з 12 до 16 вересня 2020 року. Загалом опитали 2 000 респондентів віком від 18 років з різних областей України, крім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Зверніть увагу! 7 жовтня Володимир Путін святкує 68-річчя. До дня його уродин рух Pussy Riot вивісив веселкові прапори ЛГБТ на будівлі адміністрації президента й інших адміністративних будівлях Росії. Детальніше про це читайте за посиланням. Прогноз Коболєва щодо цін на газ Голова правління "Нафтогазу" переконаний, що ціни на блакитне паливо в Україні знизяться. За його словами, станеться це взимку 2020 – 2021 року.

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Коболєв пояснив, що ціна на газ може знизитися, адже у газосховищах перебуває рекордний обсяг газу – 28 мільярдів кубометрів. Він додав, що "незвичайність рекорду" в тому, що більша частина газу належить приватним гравцям.

Якщо весь цей обсяг попрямує до українських, а також європейських споживачів, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижчим, ніж на європейських ринках,

– сказав Коболєв.

Водночас він зазначив, що компанії закачали таку кількість газу, яка дасть можливість убезпечити проходження опалювального сезону, а також заробити додаткові кошти на різниці між літніми та зимовими цінами. Однак, за словами Коболєва, зниження цін на газ матиме негативний вплив на українські газовидобувні компанії.

До теми Імпорт газу з Євросоюзу до України досяг рекордного за 5 років рівня

До слова, ціни на газ у жовтні підвищилися. У більшості постачальників вони потрапляють в діапазон 6,5 – 6,8 гривні за кубічний метр (це вже з урахуванням ПДВ). Але можна знайти й дешевший газ – за 4,12 гривні.